Semana Blanca en el Planetario de Aragón

El Centro Astronómico Aragonés tendrá visitas por la mañana y por la tarde los días 18, 19, 20 y 21 de febrero con motivo de la Semana Blanca, con tres sesiones para público infantil: a las 11.00h con la película ‘Galaktos’ y a las 12.00h y 13.00h con la proyección ‘La Familia Solar’. Después de la proyección se realizará un viaje en simulador de nave espacial 4D, desde donde se viajará a la Luna de Júpiter, Ganímedes.

Por la tarde, a las 17.00h, habrá otra sesión infantil con ‘La Familia Solar’ y la sesión para adultos a las 18.00h con la proyección ‘Planetas’ y una simulación de cielo.

Observaciones nocturnas: infantil y de adultos

Además, el viernes, de 19.30h a 21.00h, los niños se convertirán en los principales protagonistas en la observación nocturna del Planetario. Disfrutarán de objetos celestes fáciles de observar, acompañados de las explicaciones del monitor.

Comenzarán con una observación a simple vista en el exterior del Planetario donde se les enseñarán las constelaciones más importantes visibles en ese momento y se les contará alguna curiosidad sobre diferentes estrellas. Después, pasarán a los telescopios y comenzará la observación.

El sábado, 20 de febrero, además de las visitas guiadas, los mayores de 10 años podrán disfrutar de una observación nocturna, que comenzará a las 19.00h. Dos horas de visita en la que se proyectará en la cúpula del Planetario la película ‘De la Tierra al Universo’. Seguidamente, se realizará una observación del cielo a simple vista para descubrir mediante las explicaciones del monitor las constelaciones más visibles del cielo de invierno.

Tanto el viernes como el sábado desde los telescopios del Planetario de Aragón se observará el planeta Marte, la Luna, la nebulosa de Orión M42, un cúmulo abierto ‘Las Pléyades’ M45 y el doble cúmulo de Perseo. En caso de que las condiciones meteorológicas no permitan realizar la observación, se sustituirá por una simulación de cielo. En el caso de la observación infantil, se hará devolución del importe.

El domingo, a las 11.00h, continua la sesión ‘Bebenautas’, para niños de 1 a 5 años. Una actividad diseñada y producida por Planetario de Aragón para que los más pequeños de la casa comiencen a descubrir el Universo. Durante la proyección se interactúa con los niños, siendo ellos los protagonistas.

Aprenden con divertidos dibujos a observar el mundo que les rodea, conocen más sobre el día y la noche, las nubes, el arcoíris, y las estaciones del año. Más información y compra de entradas: www.planetariodearagon.com

El Planetario de Aragón ha adaptado todas sus visitas, siguiendo las normas y recomendaciones fijadas por las autoridades sanitarias; aforo reducido, uso obligatorio de mascarilla y gel desinfectante, se tomará la temperatura al acceder al centro, la entrada solo se puede adquirir online a través de la página web del planetario y habrá que seguir las normas marcadas por los monitores, así como el itinerario fijado.