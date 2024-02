La reinserción es posible

Fabio es una persona que se encuentra en un proceso de reinserción sociolaboral, tras haber vivido casi dos años privado de libertad. Hace unos meses encontró trabajo con la intermediación de Cáritas Diocesana de Huesca, gracias a un proyecto que busca ofrecer un futuro diferente a personas privadas de libertad. Se confecciona un itinerario personalizado, que incluye acompañamiento, formación, proyectos de servicio a la comunidad, orientación laboral, intermediación y seguimiento. Siempre partiendo de una valoración inicial sobre las capacidades, necesidades y dificultades de cada persona para ofrecerle una solución adaptada a ella.

El técnico de este programa, Jorge Torre, ha señalado que “el acompañamiento que se realiza desde el programa, no sólo en clave de búsqueda de empleo, sino también a nivel emocional y de formación es crucial para logar la rehabilitación de la persona y prevenir la reincidencia”. Ha añadido que “facilitar herramientas para la autonomía, habilidades laborales y realizar el acercamiento de estas personas a las empresas no sólo beneficia a estas personas privadas de libertad, sino que beneficia a la comunidad, ya que se está contribuyendo a la reinserción de estas personas y a construir un entorno más seguro para todos”.

Fabio inició su camino con Cáritas Huesca en octubre de 2023 sin pensarlo dos veces, porque pensó que era una buena oportunidad “para abrirme las puertas al trabajo”. Los primeros días participó en algunos talleres sobre cómo elaborar un currículum o búsqueda activa de empleo en internet. El acompañamiento que se ofrece desde esta entidad social no solo se concentra en el campo laboral, sino que intenta desarrollar una intervención integral para tener en cuenta todos los aspectos que pueden dificultar la inserción sociolaboral de cada persona.

Con ilusión y orgullo recuerda el servicio a la comunidad que desarrolló en la empresa de inserción de Cáritas Huesca, Carinsertas. Este tipo de acción solidaria engloba actividades que facilitan y estimulan sus habilidades, refuerzan sus valores y fomentan la participación social y el compromiso cívico. En su caso, Fabio ayudó con la preparación del Rastrillo de Juguetes Reciclados celebrado en torno a la pasada Navidad. Dos semanas antes de la actividad, participó seleccionando los juguetes y poniéndolos a punto para poder sacarlos a la venta. Durante el rastrillo también colaboró organizando y colocando los juguetes para su exposición. “Sabía que iba a ayudar a niños, que no tienen muchas posibilidades de tener los mismos regalos que otros. Son familias que no tiene tanto dinero para comprar lo que les piden los niños y la verdad que me sentí realizado y me gustó”, subraya.

Apenas acabó su servicio a la comunidad, empezó a trabajar. “Sabía que íbamos a encontrar trabajo, porque el técnico que me acompaña me lo dijo, pero tan rápido no lo esperaba”, comenta sorprendido. El técnico le comentó que tenía una oferta que encajaba con su perfil. La entrevista fue un éxito y al día siguiente Fabio comenzó un nuevo camino en esa empresa. “Encontrar trabajo tan pronto, es fenomenal. Te anima mucho más y te ayuda económicamente, porque yo vivo solo con mi madre y tengo que ayudarle a pagar cosas. Te motiva mucho, el saber que te sientes realizado, el poder ir a trabajar. Te sientes útil”, confiesa con alegría.

Lleva más de dos meses trabajando en esta empresa y se muestra muy contento, porque es un trabajo que encaja muy bien con él.Ahora tiene un contrato indefinido y todos los días reparte comida de los supermercados a domicilio. Un empleo similar al que realizó durante cinco años, en una empresa de logística, aunque en este caso se encargaba de gestionar el almacén además de organizar a los repartidores. Por ello, algo de experiencia en este sector ya tenía.

Desde el principio confió en este programa. “Lo vi como una posibilidad muy buena, como una ayuda”, admite Fabio emocionado tras haber visto los rápidos y buenos resultados que ha conseguido gracias a Cáritas Huesca. “Para mi Cáritas Huesca ha sido como un impulso, un impulso a reinsertarme, porque creo que la inserción sí es posible”, subraya. El modelo de acción social de Cáritas Huesca, precisamente, lo que busca es dar oportunidades a aquellas personas que viven situaciones vulnerables. Siempre poniendo a la persona en el centro y acompañándola de cerca sin restarle autonomía y promoviendo sus cualidades y habilidades.

Hoy, se muestra positivo y lanza un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que están pasando por una situación similar o a sus familiares: que no se rindan que tengan paciencia, que en algún momento terminará y tendrá tiempo para rehacer su vida y para volver a empezar. Fabio reconoce que tener una red de amigos y familiares es un gran pilar para sobrellevar mejor este tipo de situación. Agradece sincera y profundamente todo el amor y cariño que ha recibido de su familia, especialmente de su madre, porque le han ayudado a salir adelante y aceptar mejor y antes la difícil situación que ha tenido que vivir.