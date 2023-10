La 'Red del hueco en mi vientre' convoca este domingo una concentración en Huesca

La 'Red del hueco en mi vientre' convoca este domingo, 15 de octubre, una concentración en Huesca, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Muerte Perinatal.

La Plaza de Navarra acogerá a las 18,00 horas una concentración y el edificio de la delegación de gobierno, ubicado en la plaza de Cervantes de la capital altoaragonesa, se iluminará de rosa y azul, con el objetivo de concienciar sobre la muertes gestacional, perinatal y neonatal.

La coordinadora en Aragón de este colectivo, Laura Pueyo, ha resaltado que este tipo de situaciones derivan en un duelo “impactante y expansivo” y necesita de una atención terapéutica no sólo en el momento en el que se produce la muerte o se recibe la noticia, sino también después. Así, ha manifestado que “la atención terapéutica es súper importante no sólo cuando ocurre y nos dan la noticia, sino durante el seguimiento posterior porque es un duelo por el que se va transitando y el sufrimiento deja más espacio al dolor con cada vez más amor, pero que no pasa o no tiene unas etapas con una temporalidad concreta y ya se acaba y, por lo tanto, tienen que ser profesionales muy específicos, que tengan formación en duelo perinatal”.

Ha insistido en la necesidad de contar con una atención especifica y es que dentro de la muerte perinatal hay diferentes situaciones. “También pueden ser diferentes por cómo lo vive cada familia y depende si ha habido una anomalía congénita, o si vas a una ecografía y te dicen que no hay latido o si ha nacido el bebé y le diagnostican algo y te dicen que no va a vivir más”, por lo que “son casos diferentes y necesitan de una atención muy específica”.

Se trata de una red de solidaridad para familias en duelo perinatal, formada por personas que han vivido, de un modo u otro, la muerte o pérdida de hijos pequeños, durante la gestación o tras el nacimiento. Haber vivido esta experiencia personalmente, o haber estado cerca de ella en diferentes trabajos, unió a matronas, una psicóloga, y algunas madres cuyos hijos murieron, y en el año 2013 lanzaron esta iniciativa solidaria, sin ánimo de lucro, que va creciendo y sumando personas.

Esta asociación realiza encuentros personales y grupos de apoyo y quiere colaborar con los profesionales que atienden a estas familias, y promover una atención sanitaria más humana e integral, a través de formación para los profesionales y de la promoción de cambios en la asistencia mediante la realización de trabajos de investigación, protocolos asistenciales, o la promoción de cuidados paliativos perinatales.