El Planetario de Aragón, escenario de grabación del videoclip del grupo musical ‘Los Flamingos’ y Sean Frutos

El Centro Astronómico Aragonés se ha convertido en el escenario para la grabación del videoclip del nuevo single ‘Volver a Casa’ del grupo ‘Los Flamingos’ junto a Sean Frutos, cantante de Second. El videoclip, que se estrenó el 12 de marzo, se grabó también en diferentes localizaciones como el Pabellón de Hielo de Jaca y las Ramblas de Librillos en Murcia.

Las oscenses Ana Escario y Adela Moreno, expertas en fotografía y audiovisual, se han encargado de la dirección, grabación y montaje del mismo. Ana Escario ha formado parte de diversos eventos y festivales como: Festival Periferias, Festival de Cine de Huesca, Zaragoza Psych Fest, Aragón Sonoro (El Veintiuno) entre otros. Además, ha realizado videoclips a grupos como My Expansive Awareness, Lady Banana, El Verbo Odiado, Sharif, Mxrgxn, Celtibeerian, Rosin de Palo o In Materia. Por su parte, Adela Moreno ha realizado performances en diferentes festivales dentro de la provincia aragonesa como Periferias Género, 5º Edición Micronesia, o Out of Mind 04; a nivel nacional Sesión POOL (Madrid), V Certamen Arte Hormonado (Bilbao); y diferentes festivales en Francia como Excentricités (Besaçon) o 17º Festival de poésie Voix de la Méditerranée (Lodève).

No es la primera vez que el Planetario se convierte en el espacio idóneo para la grabación de este tipo de eventos, ya que el grupo zaragozano Tierra Vertical actuó en directo y grabó sus temas más conocidos como ‘Astronomía’ o ‘Doce millones de meteoritos’.

Las instalaciones del Centro Astronómico permiten acoger todo tipo de eventos corporativos, culturales o de ocio, un servicio que cada vez tiene más demanda. Un entorno en el que se pueden realizar reuniones, sesiones fotográficas, presentación de productos, ferias y exposiciones, entregas de premios, aniversarios corporativos, congresos o formación para clientes y empleados. Un espacio singular, innovador, novedoso, con capacidad de adaptación, funcional y exclusivo.

Enlace al videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=pUldSAde4So&ab_channel=LosFlamingos