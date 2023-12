El Pirineo oscense no inaugurará la temporada de nieve este puente de la Constitución e Inmaculada y es que el dominio 100K Astún-Candanchú, en el valle del Aragón, ha comunicado que no está en condiciones de abrir sus instalaciones invernales, ya que no hay nieve suficiente.

El subdirector general de Astún, Andrés Pita, ha señalado que las nevadas de las últimas horas no han sido suficientes para tener unos espesores óptimos. “Lamentablemente tenemos que decir que ahora no podemos abrir, hemos estado apurando al máximo, esperando esta nevada que daban para ver si podíamos abrir, pero no ha dejado la nieve que deseábamos”. Ha añadido que “hay poco espesor y no se puede abrir en condiciones”.

Las estaciones esperan las precipitaciones en forma de nieve que puedan caer el próximo fin de semana y esperan poder abrir lo antes posible.

Las estaciones de Astún y Candanchú eran las únicas que faltaban por tomar una decisión en cuanto a su apertura o no este puente, tras el comunicado de Aramón en el que anunciaba que no inauguraría la temporada este puente en el Pirineo.

TURISMO Y HOSTELERÍA

El retraso en la inauguración de la temporada de nieve en el Pirineo deja resentido al sector turístico y hostelero de la zona, ya que ha provocado numerosas cancelaciones en alojamientos y hostelería. En las últimas horas se ha producido una cascada de cancelaciones, principalmente en los alojamientos a pie de pista.

La vicepresidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, Anabel Costas, ha dicho que “ha habido cancelaciones, porque hay gente que viene a esquiar y si no puede cancela y busca otro destino y también hay gente que aunque venga a esquiar si no puede dedica el tiempo a la gastronomía o hacer otras actividades”.

El sector sigue mirando al cielo a la espera de más nevadas, aunque ahora las expectativas se centran principalmente en las vacaciones de Navidad.

TRÁFICO

A pesar de ello, la Operación Especial de Tráfico con motivo del macropuente de la Constitución-Inmaculada prevé unos 200.000 desplazamientos por las carreteras altoaragonesas. La jefa provincial de tráfico en Huesca, Margarita Padial, ha señalado que se va a prestar especial atención a la A-23, a la altura de Monrepós, donde son habituales las retenciones debido a las obras de la autovía y al elevado número de vehículos que circularán seguramente el próximo domingo, fecha de retorno. La mayor parte de desplazamientos tendrán como destino el Pirineo, a pesar de la no apertura de las estaciones de esquí.

La jefa provincial de tráfico recordaba que hay que tener el vehículo a punto, en previsión de nevadas.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado