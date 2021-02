De media, las mujeres cobran un 30% menos del salario que los hombres en complementos

La crisis sanitaria tambien tiene su reflejo en la brecha salarial. De media, las mujeres cobran un 30% menos del salario que los hombres y según algunos profesionales como los técnicos de hacienda serán necesarios 121 años para poner fin a esta brecha salarial

Especialmente la diferencia salarial a igual trabajo entre hombres y mujeres se refiere a los complementos, no en el salario base como explica Avelina Bellostas, Vicepresidenta de la Asociación de mujeres empresarias de Huesca y Pta de los autónomos de la provincia. En el dia de la igualdad salaria, los empresarios han puesto de manifiesto esta realidad

Para poner freno a esta situación se ha puesto en marcha una campaña "# Ni más ni menos a igual trabajo, igual salario#" donde participan personas conocidas para paliar esta situación y que la brecha salarial deje de existirPegar

La crisis del coronavirus no ha tenido las mismas consecuencias para las mujeres que para los hombres; en particular, son las mujeres quienes más han sufrido los efectos adversos de la pandemia. También en los salarios, que se han visto reducidos en un 14,9 % en el primer semestre del año, frente al 11,3 % que han perdido los hombres. La pandemia ha dado además más visibilidad al trabajo esencial que desarrollan las mujeres en el mercado de trabajo y a una injusticia que se perpetúa

Acabar con la brecha salarial mejoraría la competitividad y la productividad de las empresas. En las últimas horas, el presidente de CEOS, la presidenta y vicepta de AMEPHU, las concejalas de Desarrollo y la de Igualdad, y la responsable del IAM, se han concentrado a las puertas de CEOS para reivindicar igualdad salarial. En todo el mundo el Equal Pay Day, es el Día de la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres.