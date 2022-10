Más de 6.500 personas disfrutaron de los programas de puertas abiertas y visitas guiadas y ecoturismo turismo

Los programas turísticos desarrollados durante el periodo de verano-otoño por las áreas de Medio Ambiente, Cultura y Turismo de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uescade ‘Visitas Guiadas y Ecoturismo’ y ‘Puertas Abiertas’, han atraído a un total de 6.671 personas.

La XV edición del programa ‘Puertas Abiertas’ ha permitido conocer 15 espacios culturales y turísticos de la Comarca que no siempre están accesibles en 14 localidades distintas, a través de una visita guiada con guías locales a 6.096 visitantes. Mientras que 575 han sido los participantes de ‘Visitas Guiadas y Ecoturismo’ que incluía las actividades de Puntos de encuentro naturales, Pueblos contados y el Tren geológico del Prepirineo.

Roberto Orós, consejero comarcal de Turismo ha aseverado que “todos los programas han funcionado bien, a pesar de que no hemos llegado a las cifras del año 2021”. “Hemos observado un pequeño descenso en la afluencia de público. Se ha vuelto a las cifras de 2018 y 2019”, ha añadido. Desde el inicio de ‘Puertas Abiertas’ el 1 de junio hasta su conclusión el pasado 14 de octubre, estos monumentos y enclaves han recibido a más de 6.000 personas, de las cuales, 1.039 eran extranjeros.

El mes con mayor volumen de visitantes fue el de agosto con 2.400 personas, casi doblando el número de visitantes del segundo mes con mayor tráfico: julio con 1.369 visitas. Este año se introdujo como novedad el ‘Pasaporte Puertas Abiertas’, en el que los visitantes podían reunir los sellos tras la visita a los monumentos y solicitar un obsequio en forma de llavero artesanal personalizado tras la visita de al menos ocho elementos patrimoniales.

Una iniciativa que ha tenido bastante aceptación. En esta XV edición los monumentos que podían visitarse eran: el Museo del Traje y del Calzado de Alerre, el Centro de Interpretación El Bodegón y Pozo Chelo, en Almudévar, la ermita de la Virgen de la Peña en Aniés, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Arbaniés, la ermita de Nuestra Señora de Casbas en Ayerbe, la ermita de San Miguel en Barluenga, el monasterio de Santa María de la Gloria en Casbas de Huesca, el molino de aceite y ermita del Viñedo, así como el horno de pan, en Castilsabás, la iglesia de San Miguel de Foces en Ibieca, la ermita de Santa María del Monte en Liesa, el Museo de la Escuela Rural en Linás de Marcuello, las iglesias de San Salvador y de la Virgen de la Liena en Murillo de Gállego, el monasterio de San Úrbez en Nocito y la torre medieval en Santa Eulalia la Mayor. Los enclaves que han recibido más personas son: la iglesia de San Salvador de Murillo de Gállego, la ermita de Nuestra Señora de Casbas en Ayerbe, el monasterio de San Úrbez en Nocito y el molino de aceite del Viñedo en Castilsabás.

En esta edición de ‘Puertas Abiertas’ 2022 se han implicado los ayuntamientos de Alerre, Almudévar, Ayerbe, Casbas de Huesca, Ibieca, La Sotonera, Loarre, Loporzano, Murillo de Gállego, Nueno y Siétamo a través de su participación en un proyecto impulsado y coordinado por la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, a través de su área de Turismo, por medio del programa de cooperación supramunicipal de interés comarcal destinado a la apertura de elementos patrimoniales y contratación de personal de acogida al visitante en quince localidades de la Hoya, y que se concreta en una estrecha colaboración entre la administración comarcal y los ayuntamientos implicados.

Esta iniciativa no solo está consolidada como una oferta destacada dentro de las oportunidades que ofrece el turismo cultural en la comarca, sino que es reseñable que fue distinguida en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2018 como Finalista de los Premios EDEN de Destinos Europeos de Excelencia por su aportación al desarrollo del turismo cultural en ámbitos rurales y por ello forma parte de la red europea de Destinos EDEN, de localidades emergentes de excelencia y sostenibilidad.

Visitas Guiadas y Ecoturismo

En esta XII edición de los programas de ‘Visitas Guiadas y Ecoturismo’ se han completado 31 salidas, 21 de ellas de las actividades de Puntos de encuentro naturales (siendo dos de ellas nocturnas), dos rutas en el Tren geológico y ocho días con visitas guiadas en Pueblos Contados, con un total de 20 recorridos a las localidades de Antillón, Angüés y Nocito. El 88% de los participantes en estas iniciativas eran adultos y la procedencia mayoritaria ha venido desde la provincia de Huesca y Zaragoza capital. También ha habido visitantes de Vizcaya, Madrid, Valencia, y más llamativamente, desde Canadá, Italia, Japón y Letonia.

En cuanto a la valoración de las visitas, que los participantes han realizado de manera anónima al finalizar las rutas, el 98’3% de los encuestados ha dado la máxima valoración posible a la disponibilidad y atención en el trato dispensados por el guía de la visita (un cuatro sobre cuatro puntos). Con esta alta valoración, un año más se ve revalidada la calidad de esta oferta de ecoturismo en grupos reducidos por espacios poco masificados y singulares de la Comarca Hoya de Huesca.

El consejero comarcal también ha señalado que las circunstancias de este año han influido en el descenso de los visitantes: “El hueco que ha dejado el público nacional del 2021 que nos visitó debido a que no se podía salir de nuestras fronteras y a las limitaciones de vuelos no se ha completado con los extranjeros que han venido. La ola de calor estival ha sido un freno por estas condiciones duras y extremas de temperatura en todo lo relacionado con la naturaleza. También tuvimos el hándicap de las obras en la vía del Canfranero, por lo que tuvimos que suspender algunas de sus actividades ya que no había servicio de tren”. “Aún así, las cifras de los programas son satisfactorias y sobre todo es muy satisfactoria la impresión y la sensación del público, especialmente en lo que respecta a los servicios de los guías y todos los acompañantes que hacen de embajadores del territorio y cuya labor es la más valorada por parte del público. Es importante que desde todo el sector turístico conozcamos estos programas para poder darles difusión y ofrecerlos a sus clientes. Tenemos que ir de la mano con el sector para que el turista que viene a la comarca no solo se vea motivado por una o dos actividades, sino que pueda ampliar su estancia, pernoctaciones, y en definitiva, su actividad turística y su correspondiente gasto con todos los programas que se ofrecen en la comarca”, ha apuntado.