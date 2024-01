Los vendedores ambulantes quieren trasladar el mercadillo al paseo Ramón y Cajal

Los vendedores ambulantes de Huesca solicitan que se materialice el traslado del mercadillo de los sábados al paseo Ramón y Cajal. Se trata de una reivindicación de los vendedores ambulantes que argumentan que el nivel de las ventas en la explanada del camping San Jorge, donde actualmente están ubicados, es inferior al que se registraba en el paseo Ramón y Cajal, donde anteriormente estaban ubicados.

Así lo ha indicado el portavoz de los vendedores, Emilio Giménez, quien ha apuntado que llevan dos años reivindicando este traslado y tanto el Gobierno Local presidido por el PSOE como el actual del PP les trasladan que están a favor, pero no llega a concretarse. Por ello, según Giménez, se sienten engañados. “Llevamos así dos años y esto lo veo como una burla, porque ya llevamos varias reuniones y nos llevan y nos mienten y nosotros nos mantenemos en que nos ayuden y hay que tener en cuenta que somos familias que dependemos de ello para poder vivir”.

Giménez ha apuntado que las ventas de los martes funcionan mejor, pero las del sábado no lo hacen, por eso quieren trasladarse al centro de la ciudad y así aumentar las ventas. “No son 50 puestos y 50 personas, somos 50 familias las que dependemos de esto para poder comer y beber”, ha explicado Giménez, que ha señalado que “el martes aún nos defendemos un poco con las ventas, pero el sábado no y los recibos para pagar se van acumulando y cuando vas a renovar los puestos te dan diez días y si no puedes pagar te quitan el puesto”.