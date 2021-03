Los empresarios de hostelería de Huesca confían en que no se endurezcan las medidas para Semana Santa

La DGA no se plantea en principio adelantar el toque de queda ni realizar cambios en los aforos, pero dependiendo de la evolución de los contagios no se descarta implementar medidas para contener una quinta ola. Ante esta situación, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, cree que no sería coherente “cambiar las reglas a mitad de partido”, ya que muchos empresarios han sacado y a sus trabajadores del ERTE y han comprado género para la Semana Santa

Además, atendiendo a los datos y a las hospitalizaciones covid, el presidente de los hosteleros espera que no haya cambios que les afecten. Afirma que el sector acatará las recomendaciones pero después de más de un año de pandemia se sienten ahogados.

La mayoría de empresas de la asociación tienen previsto abrir durante la Semana Santa, aunque sea a pérdidas.

No obstante, reconoce que otros establecimientos, especialmente los de mayores dimensiones y con más personal, han preferido no abrir y esperar al verano.