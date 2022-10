El PP lamenta que el presidente de la DPH eluda implicarse en el grado de Medicina

El Grupo Popular en la DPH no ha conseguido arrancar al PSOE un compromiso en defensa de la implantación del Grado completo de Medicina en Huesca en el pleno d ella DPH. El portavoz popular y presidente provincial, Gerardo Oliván, ha denunciado la “deliberada ambigüedad” de los socialistas en la Corporación provincial, a los que acusa de eludir una reivindicación expresa de una demanda “histórica” del campus oscense.

El punto de fricción se ha producido en un punto que reclamaba al presidente de la DPH, el socialista Miguel Gracia, desarrollar una estrategia conjunta con el alcalde de Huesca en defensa del Grado completa. Oliván considera “tan incomprensible como sorprendente” los argumentos del PSOE, que considera que Miguel Gracia no es un interlocutor válido ante la Universidad, y ha depositado toda la responsabilidad en el Patronato del Estudio General. “Una vez más --apunta Gerardo Oliván--, el PSOE quiere huir de su implicación en una reivindicación del Grado ante el gobierno de Aragón. Si la DPH, y en particular su presidente, no tiene nada que decir en esa defensa, está claro que el PSOE altoaragonés pretende pasar de puntillas”, añade O

El PSOE no instará la convocatoria de la Mesa de la nieve

El PP tampoco ha podido conseguir que el PSOE de la DPH exprese un compromiso para reivindicar ante el Gobierno de Aragón la convocatoria de la Mesa de la nieve, negativa que los populares entienden como una negativa del propio presidente de la Corporación provincial a escuchar a todos los sectores implicados del sector. El PP defendía una serie de iniciativas para dar respuesta al futuro de las estaciones y el desarrollo económico y social derivados del turismo invernal en el Pirineo. En ese sentido, el Grupo Popular considera imprescindible mantener un contacto inmediato con los agentes afectados que, además, se prolongara en el tiempo para conocer de primera mano las inquietudes y propuestas de los profesionales.

El portavoz del PP y presidente provincial de los populares, Gerardo Oliván, considera “desleal” la negativa del gobierno socialista de la DPH “a escuchar a los auténticos protagonistas de un sector que se enfrenta a la incertidumbre”. Para Oliván, “es impensable desarrollar una estrategia conjunta si la mayor administración de la provincia elude un deber inaplazable y se niega a considerar, de tú a tú, la opinión de quienes sostienen buena parte de la economía del Alto Aragón”.

El PP reprocha al PSOE su “incoherencia” ante la amenaza del lobo.

A pesar de que los socialistas han suscrito la propuesta del PP para urgir al gobierno de Aragón solicita al Gobierno de Aragón la captura y retirada del lobo de la Comunidad, los populares reprochan al PSOE su “incoherencia” ante los daños causados por ese depredador en la ganadería. Se da la circunstancia de que el propio ejecutivo de Lambán apoyó, en una actitud que resultó determinante, la inclusión del lobo en la lista de especies protegidas. Esa consideración hace imposible actuaciones “resolutivas” que defiendan al sector ganadero. El PP ha recordado en el pleno de la Corporación que desde primeros de septiembre, y en menos de 20 días, en la localidad de Robres se han producido cuatro ataques de lobo con el resultado de 17 ovejas muertas y más de 20 ovejas malheridas. Ante esa realidad, argumenta el Grupo Popular, “cada vez son más los ganaderos que se plantean vender sus rebaños, e incluso algunos ya lo han hecho, al no poder soportar ni psicológica ni económicamente los continuos ataques y la constante amenaza a su modo de vida. “La incoherencia del PSOE añade problemas a la permanencia de la población en el medio rural”, señala Gerardo Oliván.