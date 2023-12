GA y DPH trabajan en el Plan Pirineos que atenderá a las cuatro comarcas pirenaicas

El presidente de la DPH, Isaac Claver, asegura que el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca trabajan en el Plan Pirineos, que atenderá las particularidades de las cuatro comarcas pirenaicas, sin olvidarse las necesidades del resto de las comarcas oscenses.

El presidente de la institución provincial, Isaac Claver, ha recordado que la Diputación de Huesca está trazando junto al Gobierno de Aragón el Plan Pirineos, que atiende la particularidad de las cuatro comarcas pirenaicas, tres de ellas con estaciones de esquí y la otra, la de Sobrarbe, que no cuenta con estas instalaciones invernales. Ha dicho que son cuatro comarcas “con un enorme potencial” en las que se trabaja, si olvidar al resto. “Cuentan con riqueza natural, y una joya como es nuestro Pirineo, todas las montañas, ríos y la naturaleza que los envuelve y uno de los principales aspectos es desestancionalizar todo el turismo que acude a nuestra tierra” y “por eso estamos trabajando con el Gobierno de Aragón y trazar un plan estratégico para estas cuatro comarcas, con una visión a medio y largo plazo, sin olvidarnos del resto de comarcas que tienen otras necesidades”.

También ha hecho hincapié en la importancia que para su gobierno tienen las conexiones físicas y digitales, para conectar a los oscenses. Por un lado, se ha referido a la inversión de 10 millones de euros en el último presupuesto aprobado para carreteras y caminos y, por otro, ha recalcado la necesidad de insistir en la finalización de las autovías de la provincia, la A-22 y A-23, que acumula, ha lamentado “años de retraso”.

Claver ha recordado que “el PP gobierna la Diputación tras 24 años de un mismo gobierno” y ha asegurado que “el PP ha cambiado no sólo el gobierno, sino también la forma de gobernar”. Así “se ha analizado y valorado la situación, se ha hecho una composición de lugar y hemos marcado los ejes estratégicos, reflejados en los presupuestos aprobados que alcanzan los 95 millones de euros”.

En este contexto, ha afirmado que la política actual de la DPH es “cercana”, siendo esta institución “la casa de todos los altoaragoneses, de las 10 comarcas y de los 202 municipios de la provincia oscense”.

Por otra parte, ha recordado las declaraciones de Quim Torra cuando dijo que Cataluña debería ampliarse hasta la línea del río Cinca y ha dicho que “escuchar esto fue un escándalo” y ha lamentado que el PSOE no votara en contra en la votación del pleno de la Diputación para posicionarse en contra de estas declaraciones. Ha dicho que eso le “preocupa” porque “si no somos los oscenses los que defendemos nuestra tierra quién lo va a hacer”. En este punto, ha manifestado que “si nosotros no defendemos nuestra tierra, ¿quién la va a defender? y si el presidente de esta institución provincial no clama y dice hasta aquí hemos llegado ¿quién lo va a decir? y esto lo llevamos al pleno y me preocupa que el PSOE no se atreviera a votar porque no se atreven a condenar esas palabras de una persona inhabilitada por la justicia, de una de estas personas que por la ley de Amnistía del actual gobierno puede verse beneficiado, es que Quim Torra podría verse beneficiado por la amnistía, podría volver a ser presidente y podría volver a hacer lo que hizo”.