Cobra forma la nueva rotonda de acceso al paseo Ramón y Cajal

La nueva rotonda de acceso al paseo Ramón y Cajal va cobrando forma, con el objetivo de regular el tráfico entre el paseo, el Coso Bajo y la plaza Unidad Nacional, tras la supresión de los semáforos que hasta el inicio de las obras se ubicaban en esta parte de la ciudad.

Las obras avanzan a buen ritmo en los últimos días, con la intención de llegar a tiempo para que en este emplazamiento se puedan ubicar los pasos de la procesión del Santo Entierro el próximo Viernes Santo. La salida será a las 19.00 horas desde la iglesia de Santo Domingo.

Recorrido: Iglesia de Santo Domingo, Coso Bajo, C/ Ramiro el Monje, Pl. San Pedro, C/ San Salvador, Pl. Arista, C/( Las Cortes, Pl. de la Catedral, C/ Santiago, C/Pedro IV, Pl. Lizana, Coso Alto, C/ Moya, Pl. López Allué, C/ Cuatro Reyes, C/ Goya, Coso Bajo, Pl. Santo Domingo.

Estos trabajos forman parte del proyecto de reforma de la tercera fase del paseo Ramón y Cajal de Huesca, que permitirán concluir la actuación integral realizada en esta vía de la ciudad.

Concluidas las dos primeras fases, el Ayuntamiento aborda ahora la última, desde la calle Camila Gracia hasta el Coso Bajo, con una inversión de 1,8 millones de euros. La superficie total en la que se actua es de 4.000 metros cuadrados y la anchura de 42 metros, con unos diez metros de ancho en cada acera. Además de la colocación de nuevo mobiliario urbano y de la reforma en superficie, se lleva a cabo una renovación de las redes en el subsuelo.

La Policía Local de Huesca informa de que se ha abierto nuevamente la calle Canellas para acceder al Casco Antiguo y a la calle Desengaño. Por lo tanto, el sentido de circulación del tráfico vuelve a ser el original.

Por otro lado, el próximo martes 19 de abril, con motivo de trabajos de limpieza del depósito de copa ubicado en la calle Desengaño con la calle General Alsina, se cortará al tráfico de vehículos el tramo de la calle Desengaño comprendido entre la plaza San Vicente y el cruce de la calle General Alsina, ya que tienen que colocar una grúa de gran tamaño para realizar los trabajos.

Se cortará desde las 7.00 horas hasta la finalización de los trabajos, que se prevé que duren todo el día. Los residentes de la zona afectada del tramo de la calle Desengaño tendrán que acceder y salir de la misma a través de la plaza San Vicente. Se señalizará correctamente el tramo de la vía afectada colocando carteles informativos y vías alternativas de circulación