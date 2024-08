Los grupos COSTA y ARQA van a financiar al Huesca para su supervivencia

El presidente de la Fundación Alcoraz Manuel Ollé ha puesto fin a la incertidumbre en el apartado económico del club y ha dado a conocer los detalles de la ampliación de capital que aseguran al equipo azulgrana tener viabilidad y dar solución a situaciones deportivas como fichajes e inscripciones y afrontar con todo el curso que empieza este domingo. Concretamente los grupos Costa y Arqa van a financiar al club oscense con4,1 millones de euros y 2, respectivamente, mediante los llamados “Acuerdos de San Lorenzo”: “el 10 de agosto se firmaron todos los documentos, al igual que el acuerdo con LaLiga. El grupo Costa nos financió con 4,1 y Arqa con 2 dando un total de 6,1. Este dinero se transmite a La Liga y podremos inscribir a todos los jugadores. Instaremos una ampliación de capital. Salvan al Huesca económicamente”, ha dicho Olle, que ha llegado a reconoce que el pasado día 6 el Huesca “entraba con concurso de acreedores y en desaparición”.

Con esta operación el Huesca se garantizá poder relizar fichajes por un valor total de más de 2 millones: ya se han incorporado Dani Giménez, Diego Gonzélez, Toni Abad, Javi Pérez y esta tarde se hará oficial la llegada de Javi Hernández, desde el Espanyol. Además se tendrá que inscribir al técnico Antonio Hidalgo al tener un contrato de uno más uno y cuyo salario está este año en 300.000 euros.



Ollé ha subrayado que “hoy es un día grande y feliz”, pues “gracias a un caballero y un señor como Jorge Costa, que desde el primer minuto nos ayudó, hemos concluido el proceso de financiación la firma. Quieren al Huesca y tienen un arraigo a la provincia. Solamente podemos mostrarles desde el club nuestro agradecimiento por haberlo salvado. Han puesto su patrimonio”.

Ollé ha dejado claro que “evidentemente habrá cambios en la organización y dirección”, aunque “Agustín Lasaosa seguirá como presidente del Consejo de Administración con indiferencia de los cambios y yo seguiré por el momento, pues yo dije que cuando llegué que yo estaba de paso hasta que se estabilizara la situación”. Además, el presidente de la Fundación también ha recalcado que “la gestión la realizará el Grupo Arqa y su objetivo será el saneamiento” y que “Ricardo Mur será el consejero delegado”.

No obstante, Ollé ha matizado que “el problema no está resuelto”, pues “hoy tenemos un pulmón, pero no tenemos la solución”. Igualmente, ha hablado de qué ocurrirá y cómo afectarán en un futuro: “Es un contrato de préstamos para el que la Fundación Alcoraz no tiene capacidad de devolución hoy por hoy. Otra cosa será a lo largo del tiempo, con patrocinios, situaciones alternativas, un proceso de venta… que sigue abierto. En este contrato de préstamo, si nosotros no devolviéramos el dinero, pasarían a tener la mayoría del club. No obstante, están abiertos a soluciones alternativas”, ha destacado para luego añadir que “en este momento claro que les preocupa el dinero. Es su patrimonio el que se juegan, pero su única pretensión es sacar adelante el proyecto deportivo y económico”.