Víctor Orta remueve el mercado para su último fichaje

El 31 de agosto se acerca y, con ello, el cierre del mercado estival. El plantel del Sevilla FC no está muy alejado de lo que será en esta nueva temporada 2024/2025. Sin embargo, quedan los últimos remates, casi tan importantes o más que el resto de movimientos que se han producido durante esta pretemporada.

El club ha sufrido bajas importantes como las de En-Nesyri, para liberar masa salarial, o la de Sergio Ramos, dejando a la defensa casi al descubierto. También se han producido entradas al equipo, aunque ninguna de renombre, que deben sustentar la estructura de este club. Lucien Agoumé, Kelechi Iheanacho, Sambi Lokonga, Álvaro Fernández, Peque Fernández, Chidera Ejuke y Saúl Ñíguez han sido los fichajes que ha hecho posible la Dirección Deportiva al mando de Víctor Orta.

En el escaparate, actualmente, Loic Badé, Joan Jordán, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Este último estaría cruzando el charco para formalizar su traspaso al River Plate a coste cero, aunque hay una serie de bonus por rendimiento. Asimismo, el club se ahorra su coste anual de 6,5 millones. Montiel continúa negociando su salida con el PSV y las ofertas por Joan Jordán, que está llamado a salir del equipo, no terminan de llamar a su puerta.

El caso de Loic Badé también está teniendo sus más y sus menos. El Stuttgart se interesó por el jugador, aunque ahora todo indica estar congelado. El traspaso parece inviable, dado que la oferta no convenció al club sevillano ni al futbolista. Más allá de seguir insistiendo, el equipo alemán se retira de la negociación y ha comenzado a buscar otras alternativas para su defensa. La Roma también se interesó por Badé, de hecho fue el primer equipo en mostrar interés. No obstante, todo ha quedado en el pasado y aunque no se conoce una negociación abierta posible, el jugador continúa estando en la vitrina.

La Dirección Deportiva tiene que ponerse manos a la obra y traer los pertinentes sustitutos. La necesidad de un lateral zurdo es evidente y se han escuchado nombres como Javi Galán, lateral zurdo del Atlético de Madrid, que sopesa mejores ofertas y Mario Hermoso, que también resulta difícil de gestionar para el club sevillano.

El tiempo hace de las suyas y la estrategia a seguir empieza a ser imperante. Mientras tanto, Victor Orta y Del Nido continúan trabajando aunque no llegará antes de la segunda jornada de La Liga. Este viernes contra el Villarreal CF a las 21:30h en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.