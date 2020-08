La Supercopa de Europa se jugará con público

Decía Monchi que al Sevilla FC le faltaba lo más importante: "el alma del equipo, su afición". Pues bien, la UEFA ha hecho público la aprobación de la presencia de afición en el estadio Puskás Aréna, de Budapest, Hungría. No se va a abrir el estadio al completo, será el 30% de la capacidad total, lo que supone cerca de 23.000 personas. Sin duda alguna se trata de una buena noticia y esta final de la Supercopa de Europa que se jugará en Budapest el próximo 24 de septiembre será una prueba piloto del Protocolo de Regreso al Juego, según informó el Comité Ejecutivo de la UEFA en un comunicado.

