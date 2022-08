Sevilla-Valladolid (1-1): Hola, ¿hay alguien ahí?

Hay dos momentos en el año en el que la gente piensa que las cosas cambiarán por sí solas. El verano y el año nuevo siempre aparecen como una frontera que marca el inicio de cosas nuevas, mejoradas y estimulantes. El personal se apunta al gimnasio, se propone dejar de fumar y compra dos libros para estimular la lectura… Por supuesto, todo queda en nada. La vida seguirá igual. Son estafas mentales con las que la gente se engaña. El Sevilla ha caído en esa trampa. Sin cambiar nada, con un entrenador agotado y aún con el sopor de la temporada pasada en la mochila, el club ha mantenido el plan. El resultado es un inicio de Liga patético, aburrido y amargante. Mientras tanto, en la planificación no se mueve un varal y el entrenador mantiene su discurso victimista y poco crítico. Hola, ¿hay alguien ahí?

¿Nadie va a reaccionar? ¿Nadie le va a decir al técnico que esto es un espectáculo mediocre? El club tiene una semana por delante para apuntalar, si puede, el equipo. Necesita meterle algo arriba diferenciador. Lo del técnico tiene poca solución. Su fútbol está atascado y en estos dos partidos parece que el plan seguirá siendo el mismo. Desolador. Uno se resiste a pensar que este grupo de jugadores no puede elaborar algo más atractivo.

El Sevilla jugó ante el Valladolid 20 minutos esperanzadores. Realizó un enorme esfuerzo para crear una sola ocasión que Rafa Mir desaprovechó. Y desapareció. La acumulación de centrocampistas y toquecitos amarga hasta al más optimista. El equipo está en el campo casi por obligación. No llega. No tira a puerta. No crea peligro. Es un fútbol de mentira. Fue incapaz de meter en apuros a un Valladolid que tiró por la borda la victoria por un error de Asenjo. La vida siempre sigue igual después del verano. Nada va a cambiar si, realmente, no se cambia nada. ¿No lo ven? Hola, ¿hay alguien ahí?