El Sevilla tiene siete partidos para conseguir su objetivo

El Sevilla afronta el tramo final de la temporada con un calendario con rivales de la parte baja de la tabla y rivales directos en el tramo final de la Liga, como Real Sociedad y Valencia, penúltima y última jornada, respectivamente.

Sin embargo, ningún encuentro resultará fácil porque los equipos que se están jugando la permanencia venderán cara su piel. Pese a la proximidad de los choques y visto el nivel de algunos jugadores de la segunda unidad del Sevilla, además del poco gol que tiene el equipo arriba, Lopetegui tendrá que intentar evitar darle mucho movimientos al once inicial, como hizo en Villarreal. El lado positivo es Munir. En este parón se ha preparado bastante bien, el técnico vasco le ha dado la camiseta de titular y el atacante ha respondido a las mil maravillas. Siendo, posiblemente, el futbolistas más en forma de los delanteros, aunque no me atrevería a decir de todo el equipo porque en la zaga, el nivel de Diego Carlos, Koundé y Fernando es increíble.

Con todos estos ingredientes tendrá que lidiar Lopetegui hasta el final de la temporada liguera (luego llegará la Europa League). A continuación, el calendario del Sevilla:

Jornada 32. Sevilla-Valladolid

Jornada 33. Leganés-Sevilla

Jornada 34. Sevilla-Eibar

Jornada 35. Athletic-Sevilla

Jornada 36. Sevilla-Mallorca

Jornada 37. Real Sociedad-Sevilla

Jornada 38. Sevilla-Valencia

⚽ ÁRBITROS | Designaciones arbitrales para la 32ª jornada en Primera División y la 36ª en Segunda División



�� https://t.co/XuSBxXJIMQpic.twitter.com/sfgP2BBRne — RFEF (@rfef) June 24, 2020

Además, ya se conocen las designaciones arbitrales para la jornada número 32. El colegiado del Sevilla-Valladolid será Pizarro Gómez; en el VAR estará Martínez Munuera.