El Sevilla premia a Pepe Domingo Castaño

El Sevilla ha premiado a Pepe Domingo Castaño concediéndole el Premio Especial de Periodismo SFC José Antonio Blázquez. Con este reconocimiento hizo pública su: "Pepe Domingo es un histórico comunicador de radio, que en la actualidad conduce junto a Paco González el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Castaño, con una dilatada carrera profesional que le ha llevado por TVE y la Cadena SER con el Carrusel Deportivo, además de la COPE, es una de las voces más reconocidas del panorama radiofónico español, pero sobre todo un ejemplo de lucha en el difícil momento que atraviesa nuestra sociedad, sacudida por la pandemia de la covid-19. Con 77 años, en la pasada primavera superó el coronavirus, dejando atrás semanas muy complicadas en las que, como muchos otros españoles que salieron adelante, fue un sobresaliente exponente de la filosofía del Sevilla FC del “dicen que nunca se rinde”. Tanto por su excepcional trayectoria como por su coraje para no rendirse y superar la covid-19, el Sevilla FC ha tenido a bien reconocer a Pepe Domingo Castaño con su premio especial".

“LO QUE HACE EL SEVILLA DEBERÍAN HACERLO TODOS LOS EQUIPOS”

"Viene en un momento tan delicado para todos que, que alguien te premie ejemplarizando en uno, es algo muy emocionante, es la primera vez que recibo un premio por esto. Sobre todo me ilusiona que me lo dé un club de fútbol. Emergí del bicho después de cuatro días muy duros. Estuve sin voz varias semanas y ahora estoy más en forma que nunca, camino de los 79 años", explicó Pepe Domingo en la radio oficial del club. "La radio es lo único que se ha mantenido por encima de todo, incluso cuando llegó la televisión, el vídeo, etc. Donde esté la imaginación que se quite todo lo demás, y la radio es eso, porque no ves al que te está hablando, y eso es muy grande. La radio es rápida, instantánea, es lo más grande que hay", añadió. Para finalizar, Castaño resaltó que "lo que hace el Sevilla deberían hacerlo todos. Hay como un resquemor entre el periodismo y los clubes. Antes había una entente cordial, viajabas con ellos, incluso amistad. Ya no hay entrevistas, no dejan preguntar a alguno sobre algo en concreto... Estamos rompiendo la naturalidad del fútbol, que es amistad, cariño y compartir".

PRIMER Y SEGUNDO PREMIO

El Sevilla ha otorgado el primer Premio de Periodismo SFC José Antonio Blázquez al programa de Movistar +, El fútbol según Raúl, por el documental Eurosevilla: dolor y gloria, emitido en Vamos el pasado 18 de mayo. El segundo premio ha sido concedido al diario AS por la portada publicada el pasado 11 de junio, día en que La Liga volvía tras tres meses de parón a causa de la pandemia de la covid-19. En la portada destacó el uso que se hizo del mosaico de Preferencia del estadio.

Debido a la actual situación de pandemia, por el momento no tendrá lugar la ya tradicional gala anual de entrega de premios, que queda postergada hasta que se restablezca la normalidad.