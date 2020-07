El Sevilla de Lopetegui: estadísticas y sensaciones.

Los números mandan. En el fútbol, los análisis son muy amplios, se pueden masticar desde muchas perspectivas, aunque la única verdad es el resultado final. El Sevilla es cuarto clasificado, con unas señas de identidad claras: seguridad defensiva y competitividad. Señales inequívocas de lograr objetivos. El técnico vasco acaba de lograr en 2020 lo que no ha hecho absolutamente nadie en una misma temporada, ya que lleva once encuentros seguidos sin conocer la derrota en Liga, un dato histórico. Los guarismos son evidentes y no engañan, pero Lopetegui no está exento de los análisis más exhaustivos y de la crítica.

A domicilio lo está bordando, así que aquí acaba mi análisis del Sevilla lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán, siendo el segundo mejor equipo de toda la competición, sólo detrás del líder Real Madrid. Una barbaridad. 29 puntos. 8 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, en 17 encuentros. Irrefutable.

Como local, el equipo es otro. No ocurre siempre, pero no se encuentra cómodo. Es previsible, en muchas ocasiones no tiene alternativas a la idea inicial para contrarrestar la propuesta del rival y genera poco en ataque. Tras el triunfo agónico ante el Eibar, el Sevilla logró su octava victoria en Nervión. Igual que como visitante. Siete empates y sólo dos derrotas, ante el Villarreal y el Real Madrid. El conjunto de Lopetegui no pudo ganarle al Valladolid, Espanyol, Celta o Alavés. Las sensaciones no fueron nada buenas en algunos de estos encuentros e, incluso, fue pitado por la afición. Y no sólo pitado sino abucheado y abroncado, ante el Cluj, cuando casi se roza la tragedia deportiva, en un encuentro muy pobre del Sevilla. Ahora bien, destacar el partido ante el Barcelona, pese al empate, donde el equipo fue superior y generó varias ocasiones de gol; o ante el Atlético de Madrid, donde hubo un cambio táctico de Lopetegui interesante cambiando a línea de tres centrales para evitar la derrota. En cuanto a los triunfos, los ha habido agónicos y medio milagrosos: Eibar, Leganés, Osasuna; pero también con autoridad, como ante el Getafe, el Granada o el propio Betis, donde sólo existió el conjunto de Lopetegui sobre el césped.

Las sensaciones como local no son las mismas que como visitante. Una situación que puede llegar a ser preocupante en algunas ocasiones, como en la Europa League, que sigue vivo gracias al VAR.

El delantero. La remodelación casi completa de la plantilla ha sido tremenda por parte de Monchi. Le ha dotado al equipo de solidez y ha firmado jugadores muy fuertes, como el triángulo de hierro formado por Fernando, Diego Carlos y Koundé. Además, dos jugadores que suman como Jordán y Gudelj. Estos jugadores son sinónimos de fortaleza, de seguridad defensiva. Es la base de un equipo. Si eres una roca atrás, vas a tener siempre opciones de ganar. Pero para llevarte los triunfos hace falta marcar, una asignatura que quizás quede pendiente, entre otras, para el próximo mercado. Sin embargo, puede generar alguna duda si esto ocurre por falta de delantero o porque el entrenador quiere que la referencia sea el primero en defender. Ni mucho menos está claro. No hace falta ser Albert Einstein para saber que la delantera es mejorable, pero Lopetegui seguro que ve más a De Jong como futbolista que como punta. El neerlandés es un gran futbolista, por lo que aporta, por la visión del juego que posee, por su esfuerzo, por los espacios que crea, las posibilidades que da y, no es un súper goleador, pero es el '9' de Lopetegui. Quizás otro tipo de delantero, que podemos tener todos en la cabeza, con otro corte, más astuto en el área, pero que sea más rematador y menos trabajador, no tenga tanta cabida en el equipo como De Jong, al que por cierto, hay partidos que no le llega un balón. Por su parte, Jesús Navas sigue siendo incansable por la banda derecha y lleva siete asistencias de gol; Ocampos es el máximo goleador del equipo en Liga con 13 goles y Munir es el que, para este que les escribe, tiene más gol de todo el equipo. ¿Qué prefiere Lopetegui? No cabe duda alguna que Lopetegui prefiere un bloque a las individualidades, prefuere un delantero como De Jong que sea el primero en ayudar al equipo, antes que un delantero a su aire, sin compromiso. Porque quizás con ese tipo de futbolista no funcionaría igual el bloque. Monchi tendrá que darle vueltas a ese perfil para firmar un delantero del corte de De Jong con más gol. Por su parte, En-Nesyri es joven, lleva poco tiempo en Sevilla, pero le tiene que dar más al entrenador para jugar con más asiduidad. Apostó muy fuerte Monchi por el exfutbolista del Leganés, pero pocos esbozos positivos se han visto hasta ahora.

El Sevilla de Lopetegui es el quinto equipo en goles a favor de la competición (49) y también el quinto que menos encaja (33).

Estadísticas. Ante esta tesitura con el delantero, el Sevilla es el cuarto equipo que más dispara por partido (12.7 tiros por encuentro); Fernando es el jugador de toda la Liga que más recuperaciones ha hecho (64), por delante de un jugador como Casemiro (62). Además, el brasileño es el cuarto jugador con más intercepciones de balón (2.1). Curiosamente, Fernando no está entre los diez primeros con más faltas cometidas, eso habla de su buena colocación en la medular; Diego Carlos es el quinto jugador del campeonato con más despejes por encuentro (5.1); Jesús Navas es el jugador de campo con más minutos acumulados de toda la Liga (3011). Los cuatro primeros son porteros (Oblak, Aitor Fernández, David Soria y Masip); otro dato curioso que aporta Whoscored.com es que Ocampos es el segundo futbolista de toda la Liga con más controles defectuosos por encuentro (3). Puede parecer contradictorio, pero al pasar casi todo el juego de ataque del Sevilla por el propio jugador argentino, no es tan descabellado; Banega es el quinto jugador de la Liga con más pases por partido (66.7).

En la actualidad, la información es fundamental, las estadísticas las miran al detalle para tener controlado todos los aspectos posibles. Queda el tramo de temporada más decisivo, los últimos partidos donde se deciden los puestos de cara a la campaña siguiente. Tras la Liga se jugará la Europa League, con eliminatorias a un partido y en Alemania. Todavía resta un mundo.