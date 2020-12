Sevilla-Chelsea (0-4): ¿Lo del Madrid es una final?

A Lopetegui se le fue de las manos lo que tenía previsto para la noche de Champions. El técnico apostó descaradamente por darle prioridad al partido del Madrid y se olvidó del Chelsea. Con la clasificación para octavos en la mano, es comprensible que regalara oxígeno a jugadores muy castigados como Fernando y Ocampos. Pero de ahí a plantear un partido de entrenamiento cuando el equipo se jugaba el liderato del grupo ante el Chelsea va un mundo. Jugar con el fuego de la especulación puede provocar incendios que dejen consecuencias. Las goleadas siempre abren heridas: al aficionado se le cambia la cara y algunos jugadores acaban señalados.

El Sevilla, no sé por qué motivo, decidió despreciar una cita tan bonita. ¿Lo del Madrid del sábado es una final? Se trata de un encuentro de liga más, quizá menos trascendente que pelear por un liderato que podría facilitar un cruce más asequible en Champions. El entrenador eligió el duelo contra los madridistas y acabó comiéndose una goleada que no gustará a nadie. La decisión del entrenador no fue acertada, pero la imagen de la segunda unidad fue inquietante. Vaclik se lesionó en el calentamiento, mostrando claramente su estado físico. Gudelj sólo está para dos ayudas. Sergi Gómez es un problema cada vez que juega. Rekik, insignificante. El mudo se quedó mudo hace tiempo. A Oscar aún lo estamos esperando… Demasiados jugadores con un perfil bajo que cuando se juntan son capaces de destrozarlo todo. El Sevilla escapó zarandeado. Estará en el grupo como segundo, algo que es muy meritorio, y se queda en cuadro en la portería para el partido ante el Madrid. Bono está a la espera de dar negativo, pero su regreso parece complicado. Vaclik no llega. Será el turno de Javi Díaz. Lopetegui decidió apostar por el Madrid.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC(0): Alfonso, Jesús Navas (Koundé, minuto 59), Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik, Gudelj, Rakitic (Óliver Torres, 74), Óscar Rodríguez (Joan Jordán, minuto 60), Franco Vázquez (Munir, minuto 66), Idrissi (Ocampos, minuto 59) y En-Nesyri.

Chelsea FC (4): Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Emerson, Kovacic (Ziyech, minuto 67), Jorginho (Gilmour, minuto 85), Hudson-Odoi, Havertz (Mount, minuto 67), Pulisic (Kanté, minuto 67) y Giroud (Werner, minuto 84).

Goles: 0-1, minuto 7: Giroud; 0-2, minuto 54: Giroud; 0-3, minuto 74: Giroud; 0-4, minuto 83: Giroud.

Árbitro: André Soares, federación portuguesa. Amarillas para Gudelj, Idrissi, Sergi Gómez, Kovacic y Pulisic.