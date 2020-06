Serra no cierra la puerta al Betis de Haro y Catalán

Es uno de los personajes más importantes de la historia del Real Betis, por lo que es lógico que sus palabras nunca pasen desapercibidas para el bético. En la entrevista concedida este lunes a Deportes Cope Sevilla, Serra Ferrer ha hablado de lo divino y de lo humano. De su pasado en el club, de lo doloroso que fue para él que lo invitaran a salir de la entidad tras la marcha de Setién, de su deseo de regresar al club, aunque sigan mandando los mismos dirigentes que lo ningunearon y, como no podía ser de otra forma, del derbi que está a la vuelta de la esquina. Rafael Almansa y todo el equipo de Cope Más Sevilla han exprimido a un Lorenzo Serra Ferrer que ha hablado a corazón abierto.

"Me costó mucho asimilarlo. Yo tenía muchísima ilusión. Estaba entregado en el trabajo, centrado en la idea de ayudar y mejorar. Pero el planteamiento fue otro porque la persona encargada de gestionar deportivamente el club era otro. Sólo quedó asimilarlo y saber estar en una situación contraria a lo que yo tenía pensado. Tengo la edad suficiente para aguantar las situaciones, pero todo lo que podamos hablar y recordar para digerir lo que supuso aquella decisión fue muy duro. En todos los aspectos, me costó mucho asimilar toda la situación”, explicaba sobre su precipitada salida del club y reconocía que lo que más le molestó fueron "algunas cosas de personas que no estaban cualificadas para describir lo que había sucedido. Esto sí me dolió. Pero como tú has dicho hay que levantarse, seguir adelante, no quedarse con lo malo, sino con lo bueno. Procurar no tener odio ni rencor y sí pensar en cosas positivas, y muy positivas me refiero a cosas que he podido vivir en el Betis con otras personas que me aprecia y me valora”.

VOLVER, CUANTO ANTES MEJOR

Quiere regresar al Betis, y quiere hacerlo a pesar de que sigan mandando los mismos que lo echaron. Por la cabeza de Serra parece que no pasa en rencor y sí la idea de ayudar al equipo de sus amores: "No será porque yo no esté preparado, que no esté ilusionado, o porque que no esté capacitado. Lo demás no depende de mí. El destino nunca sabes lo que te puede deparar y yo tengo mi ilusión y mi idea de que puedo ayudar y colaborar al crecimiento del club. Pero no quiero obligar ni presionar a nadie. Si ellos creen que no puedo formar parte de este proyecto, no pasa nada. Soy aficionado, socio y accionista del Betis”.

Reflexionando sobre el hecho de que la afición bética lo siga teniendo como un referente, el balear advirtió que “siempre he sido bastante prudente en esto que me asusta. Me asusta volver por la dificultad que entraña ayudar y estar a la altura del crecimiento que merece este club y esta afición. Todo lo demás sé que a veces uno puede pensar distinto o diferente y hay que aceptarlo y más si son las personas que dirigen y administran el club, las que piensas que ahora no eres válido ni importante”.