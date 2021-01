Pellegrini, a la espera de Guido, que ha entrenado

La ausencia del argentino Guido Rodríguez en la convocatoria copera frente al Sporting hizo saltar todas las alarmas en el Betis. Al término del choque fue el propio entrenador, Manuel Pellegrini, quien explicaba que el centrocampista arrastra unas molestias de poca importancia, pero que le podrían apartar de participar en el encuentro de LaLiga de este miércoles contra el Celta. Pues bien, la buena noticia de este lunes en el entreno ha sido que el internacional ha podido comenzar el ensayo junto al resto de sus compañeros, por lo que aín no está totalmente descartado para la pelea.

Por otro lado, el resto de ausentes en Copa, Joaquín, Montoya, Miranda y Carvalho, también se han ejercitado con normalidad, por lo que podrían regresar a la lista de convocados. En la enfermería solo esperan u recuperación Bartra, Camarasa y Dani Martín.

LOS BÉTICOS QUIEREN A RODRI EN EL EQUIPO

La actuación de Rodrigo Sánchez, 'Rodri', en los últimos partidos y el apoyo que le está mostrando Manuel Pellegrini está dando mucho que hablar. Esto unido al golazo que anotó ayer en El Molinón ha abierto descaradamente la posibilidad de que el chaval de Talayuela tire la puerta de las alineaciones titulares de El Ingeniero. El problema es que el sitio natural del canterano es por detrás de los dos delanteros, por lo que para jugar de inicio o bien debería desplazar a Fekir, o bien tendría que suplir a Lainez o Aitor en una de las bandas, partiendo así de una posición que no es la suya natural El caso es que hacía tiempo que los béticos no se ilusionaban tanto con la irrupción de un jugador de este tipo que hace recordar a los casos de Dani ceballos o Fabián. En una encuesta que hemos realizado en Cope Más Sevilla, la mayoría de los participantes incluso han preferido a Rodri por delante del campeón del mundo francés en el posible once inicial.