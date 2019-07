Pedraza debe ser el segundo

El Betis ya tiene sustituto-compañero de Junior para el lateral izquierdo. Ante el estancamiento de las negociaciones por Álex Moreno, del Rayo Vallecano, la secretaría técnica verdiblanca se ha movido para resolver cuanto antes el problema del flanco zurdo. Los dirigentes béticos han llegado a un acuerdo para incorporrar al futbolista del Villarreal Alfonso Pedraza. El joven jugador llegará en calidad de cedido con una opción de compra no obligatoria que podría ascender, según algunos objetivos, a la cantidad de 14 millones de euros. Además, el Betis deberá desembolsar un millón de euros más por el préstamo. Pedraza es un jugador versátil en la banda, con llegada, calidad y buen centro. Recientemente se ha proclamado campeón de Europa sub 21 y, aunque la pasada no fue su mejor temporada, es un talento con margen de crecimiento y hambre futbolística.

Junior, en la rampa de salida

Por otro lado, el Barcelona ha precipitado en los últimos días su interés por Junior y ha subido la oferta inicial a 25 millones de euros. En la operación, los catalanes pueden incluir al joven lateral izquierdo Juan Miranda, criado en la cantera del Betis y muy seguido en la etapa de Lorenzo Serra Ferrer.