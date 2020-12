Osasuna - Betis: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Betis se ha instalado en una evidente crisis deportiva. No gana y los de abajo empiezan a reaccionar. Por eso, el encuentro de esta tarde en El Sadar toma aún más repercusión para los béticos. Una derrota acompañada de otros resultados podría acabar con el equipo en puestos de descenso a la finalización de la jornada. Pellegrini se mostró muy sereno en la previa del partido, aunque su imagen está muy tocada. Es difícil saber si podría estar jugándose el puesto, pero es evidente que necesita ganar cuanto antes. El técnico chileno vuelve a repetir la convocatoria del último partido de Liga. Juanmi sigue sin recuperarse.

Osasuna, por su parte, espera con las garras afiladas. Arrasate ha reconocido que "no me fío del Betis" y ha elogiado su plantilla y al propio Pellegrini. No obstante, el técnico del equipo navarro sabe perfectamente que una victoria metería al Betis en complicaciones. Sin duda, un partido que puede tener muchas consecuencias.

��️ RUEDA DE PRENSA | Jagoba Arrasate: "Tenemos ganas de hacer un buen partido y de sumar de tres".#OsasunaRealBetis



▶️ https://t.co/4dChgglXe9pic.twitter.com/WGrazCUWSY — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) December 5, 2020

Horario y dónde ver y escuchar el Osasuna-Betis

- Hora y día: El Valencia-Betis se disputará este domingo 6 de diciembre a las 16.15 horas en el estadio de El Sadar.

- Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar La Liga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.