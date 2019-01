Nolito se luce

El Sevilla no para y sumó en San Mamés una contundente victoria que le debe servir para meterse en la siguiente eliminatoria copera. Pablo Machín sorprendió alineando un once plagado de suplentes. La opinión generalizada previa al encuentro no entendía los motivos por los que el técnico arriesgaba tanto. Una vez más, Machín se salió con la suya. Logró encarrilar la eliminatoria, aprovechó para darle descanso a un puñado de titulares, volvió a mostrar su capacidad para inventar cosas nuevas y, lo más difícil, revitalizó a… Nolito.

El sanluqueño parecía un jugador acabado para la élite. Sus actuaciones con el Sevilla habían llegado acompañadas de fracasos. Pero en San Mamés despertó. Firmó el primer gol, aprovechando un pase mágico de Franco Vázquez, y asistió a Ben Yedder y Andre Silva en los otros dos tantos. Sin duda, fue su mejor partido con la camiseta sevillista. Amadou fue otro jugador que se apuntó a jugar más. El Sevilla, casi sin forzar, se trae un resultado muy valioso para el partido de vuelta.

FICHA TÉCNICA:

Athletic de Bilbao (1): Unai Simón, Capa, Núñez, Yeray, Balenziaga, San José, Iturraspe, Susaeta (De Marcos, minuto 77), Guruzeta, Córdoba (Iñaki Williams, minuto 65) y Aduriz (Muniain, minuto 44).

Sevilla FC (3): Juan Soriano, Promes, Mercado, Kjaer, Dani Carriço, Arana, Amadou, Roque Mesa (Banega, minuto 54), ‘Mudo’ Vázquez (Sarabia, minuto 74), Nolito y André Silva (Ben Yedder, minuto 68).

Goles: 0-1, minuto 6: Nolito. 1-1, minuto 49: San José. 1-2, minuto 52: André Silva. 1-3, minuto 76: Ben Yedder.

Árbitro: Del Cerro Grande, madrileño. Amarillas para San José, Roque Mesa y ‘Mudo’ Vázquez.