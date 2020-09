El mensaje de Pellegrini para pelear "por cosas importantes"

Está claro que la experiencia del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, es un grado. El chileno ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Valladolid cuál es su visión sobre la actual plantilla verdiblanca y ha dejado muy clarito que no quiere que le toquen ni un varal de su plantel si las exigencias quieren ponerse en los puestos altos de la tabla: "Ya dije que desgraciadamente hasta la primera semana de octubre puede haber cambios en la plantilla. Como dije de William (Carvalho), seguramente a Nabil (Fekir) lo querrán muchos equipos, pero tiene un valor en el mercado y no se marcharán por una oferta por debajo de su valor", pero quiso añadir que "cualquier salida de Carvalho o Fekir sería un daño difícil de reparar, porque son jugadores que destacan en los equipos en los que están, así que esperemos que de aquí a que finalice el mercado no tengan que marcharse. En cuanto a su posición en el campo, Canales, Fekir y Joaquín son jugadores con libertad para moverse en la zona del campo en la que están, así que puede entrar por el centro, por derecha o por izquierda. Él sabe que tiene que ser diferencial para ser importante en los últimos metros del equipo".

SANABRIA NO SE VA

Tan clara es la idea del técnico que ni siquiera se ha querido parar a pensar en la posibilidad de que el paraguayo Sanabria se marche traspasado al Genoa, que al parecer ha ofertado 7 millones por él: "Hay interés del club italiano para que vuelva para allá, pero por la oferta que hay, el club no lo va a dejar marchar, es insuficiente. Se quedará aquí porque lo necesitamos", explicaba.

