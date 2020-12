Lopetegui: "Pelear con el Chelsea es un reto mayúsculo"

La semana es apasionante para el Sevilla. El equipo se jugará el miércoles el primer puesto con el Chelsea y el sábado recibirá al Real Madrid para dar otro zarpazo en la Liga. "Es un reto mayúsculo pelear con el Chelsea por el primer puesto. Este equipo está diseñado para ganar la Champions", repitió una y otra vez Lopetegui horas antes del encuentro. "Al equipo lo veo en su línea habitual de trabajo, con ganas de hacer bien las cosas. Con los problemas que generan las bajas y la capacidad de superarlas. A la plantilla la veo ilusionada. Espero un partido complejo, nos obligarán a hacer un gran partido", explicaba el entrenador, quien se recreaba en el nivel del contrario: "El partido tiene máxima dificultad. Es un partido difícil, con el matiz de las bajas. Mañana veremos si metemos en la dinámica a dos jugadores que no han entrenado hoy. No recuperamos a nadie, espero no perder a nadie más. El covid nos ha castigado, hay que confiar en los que no están y esperar que los que no estén nos ayuden pronto".

ILUSIONADOS POR SER PRIMEROS

"Tenemos mucha ilusión por quedar primeros. Tenemos ganas de superar a un equipo confeccionado para ganar la Champions. Espero al mismo rival de intensidad y calidad. Espero un partido intenso ante un equipo con una capacidad ofensiva importante. Tenemos que afrontar esa dificultad y presentar soluciones a esas dificultades que nos van a presentar".

REKIK Y LAS DUDAS

"Rekik es una opción que podemos usar en otros partidos, ya la usamos en Huesca. Mañana veremos los activos que tenemos para un once que no tenemos decidido. Tomaremos la decisión según estén los chicos mañana. De Jong y Ocampos tienen pequeñas molestias, acentuadas tras el partido ante el Huesca. Mañana veremos si pueden estar en la lista y en el once. Vamos hora a hora para saber su estado. Estamos a la espera de que Bono y Carlos Fernández den negativo. Poco podemos hacer, esperar a las pruebas. Sin dan negativos, se unirán al grupo. Les esperamos con los brazos abiertos".