Lopetegui: "El Madrid en esta situación es mucho más peligroso"

Mientras aún colean los comentarios acerca de la goleada que el equipo recibió ante el Chelsea, el Real Madrid aparece a la vuelta de la esquina. Algunos siguen enfadados con la alineación que puso Lopetegui, pero el entrenador prefiere pasar página y centrarse en el duelo de mañana: "Estamos con la ilusión de poder competir los tres puntos ante un rival que sabemos el nivel que tiene. Jugamos cada tres cuatro días y hay que pasar página rápido, tanto de las situaciones positivas como de las negativas. Tenemos tres puntos por delante ante un gran equipo y ésa es la importancia que le doy al partido. El Madrid en esta situación es mucho más peligroso. Tenemos que estar preparados para dar respuesta a la exigencia que nos va a preparar el Madrid". El técnico del Sevilla no se fía de su ex equipo. Es más, piensa que es más peligroso por la complicada situación deportiva que atraviesa: "Es un equipo muy completo en todas las situaciones del juego. Es un grande no, lo siguiente y tenemos que estar preparados. El Madrid se retroalimenta de estas situaciones. Espero a un equipo fuerte y nos va a exigir nuestra mejor versión". Lo que sí tiene muy claro es que ya es hora de olvidar lo que sucedió ante el Chelsea: "Ya hablé del partido del Chelsea. Todo lo hacemos para poder ganar un partido. Siempre tomo las decisiones en base a afrontar los partidos de la mejor forma. Miramos al partido de mañana, que es lo importante. No estoy pendiente de lo que se diga. Tenemos cosas más importantes en las que pensar. Lo demás, es un poco más para vosotros".

Sobre la posible baja de Sergio Ramos, señaló: "Juegue quien juegue tendrán un equipo espectacular. No sé lo que decidirán. Tenemos que ocuparnos de nosotros".

BONO, SUSO Y VACLIK

Lopetegui contará con Bono y Carlos Fernández, que ha dieron negativo en coronavirus. El guardameta ha realizado un trabajo especial y saldrá de inicio ante el Madrid. La gran sorpresa puede ser Suso, que lleva algunos días recuperado. El técnico está deseando recuperarlo: "Ha entrenado con normalidad y esperamos que esté en la convocatoria y a disposición. Veremos si puede formar parte del once inicial". Con respecto a Vaclik, las noticias son negativas: "Está lesionado. Estará apartado un tiempo y ahora hay que hacer otra valoración médica. Cuando haya un parte médico el club lo facilitará. El mercado está muy lejos y ahora procede ocuparnos en las soluciones. Cuando llegue, preguntáis lo que queráis".

LA AUSENCIA DE AFICIONADOS



"A los sevillistas se les echa de menos siempre. Cuando viajamos también notamos su aliento. Tenemos que dar lo mejor por ellos, aunque no estén, porque sabemos que están alentando al equipo desde casa. No tendremos esa pequeña ventaja que es tener tu campo lleno, con el empuje extra que siempre da. Tenemos que dar la mejor versión por nosotros y por ello".