Lopetegui: "El Krasnodar nos puso contra las cuerdas en la ida"

Lopetegui tiene un discurso aprendido y lo repite en la previa de cada encuentro. Da igual la dimensión del rival, para el entrenador del Sevilla las opciones de su equipo siempre pasan por asimilar la fortaleza del rival. Los sevillistas retomarán mañana la Liga de Campeones en Rusia, iniciando una semana que les llevará a jugar un montón de partidos consecutivos hasta más allá de las navidades. "Estamos tratando de afrontar todas las competiciones dando nuestra mejor versión. A veces lo conseguimos y otras no. Ellos recuperan jugadores y tenemos que estar preparados para un partido durísimo. Intenté estudiar al Krasnodar cuando nos tocó. Y luego preparar el partido de la mejor manera posible. Es un rival que en su campo será durísimo", explicó Lopetegui, quien insistía una y otra vez: "En la ida nos puso contra las cuerdas, al límite. Recuperan jugadores y serán un rival más duro. Tiene buenos jugadores y un buen entrenador. En Champions cada partido es una final y hay que afrontarlo con esa mentalidad. La clasificación no está cerrada, sólo estamos en la mitad de la competición".

"Espero un partido muy complicado. Lo afrontamos con ilusión. Hay jugadores que no van a estar, por lesiones o Covid y confiamos en los que están. Ellos han recuperado a todos sus activos. Es uno de los equipos que mejor juega en Rusia. No obligarán a dar una gran versión, en eso estamos centrados. Hay que adaptarse al calendario, no lo podemos cambiar. A mayor condensación de partidos, más riesgo de lesiones. Hay que confiar en los que están, viendo la exigencia de la competición y el rival que hay delante. De poco vale quejarse, hay que aceptar y adaptarnos a la realidad", añadía el entrenador del Sevilla.

LA AUSENCIA DE NAVAS

El equipo se ha plantado en Krasnodar con la ausencia de Navas. Lopetegui tiene varias opciones para sustituirlo. Podría darle el carril a Ocampos, quien ya ha demostrado que se encuentra cómodo en esa función. La otra alternativa pasa por desplazar a Koundé a la banda: “Trataremos de buscar soluciones.Confiamos en los que están, Hay que buscar un equipo equilibrado para medirnos a un equipo con talento, que recupera jugadores y durísimo en su campo". Sobre las opciones de darle la titularidad a Idrissi, dijo: “Se ha recuperado y es una opción más. Decidiremos la alineación mañana".