Lopetegui: "En Huesca vamos a sufrir como ca..."

Julen Lopetegui tendrá que buscar una solución para el lateral izquierdo. Acuña y Escudero son bajas por lesión. Rekik, que ya jugó en Rusia en esa posición, parece la alternativa con más fuerza en los planes del entrenador: "Toca lamentar la baja de Sergio, que salga bien y se recupere lo antes posible. La Ley de Murphy... Hay que buscar soluciones y confiar en los que están". Sin salir de sus declaraciones habituales, El entrenador del Sevilla volvió a lanzar una cascada de elogios hacia su rival, aunque el Huesca sea un candidato fijo a descender: "Es un rival que ha competido de tú a tú en todos los partidos ante rivales como el Villarreal, Valencia o Atlético de Madrid, que no fueron capaces de ganarles. Es un equipo que compite siempre y que juega muy bien al fútbol. Nos van a exigir una gran versión. La posición de la tabla nada tiene que ver con la dificultad. Tendremos que sufrir como cabrones. Es un equipo muy interesante, que nos obligará a dar una gran versión. La posición de la tabla no asegura nada. Las dificultades serán máximas". En la lista de convocados, la novedad más interesante es la presencia de Gangnon. El francés entra por primera vez en los planes.

El Sevilla certificó en Rusia su pase para los octavos de la Champions. No obstante, el técnico asegura que el equipo seguirá peleando con exigencia tanto en la Liga como en la competición europea: "Seguiremos compitiendo para acabar lo más alto posible. Pero queda aparcado porque la Liga es la competición más importante. El Huesca será un rival durísimo, que lleva toda la semana preparando el partido. Es un equipo con personalidad. Tenemos que dar una respuesta a la altura del partido. La exigencia forma parte del fútbol profesional. La tratamos de transmitir todos en el Sevilla. El club está empapado desde arriba hasta debajo de exigencia. El Huesca ha competido en todos los partidos, ha tenido opciones incluso en las derrotas. Ha sido superior ante equipos grandes. Tiene un muy bien entrenador. Espero a un rival complejo y difícil".

SU DESPEDIDA A MARADONA

"Todos los sentimos, imagina los jugadores argentinos del Sevilla. Están tristes, algo que es normal por haber sido Maradona un referente. Es desde ya una leyenda y será siempre eterno".

LA NOMINACIÓN A THE BEST

Por último, hizo referencia a su nominación por la FIFA como el premio The Best 2020: "No le doy importancia a los premios individuales. Mi atención, en el partido de mañana".