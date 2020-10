Lopetegui y su forma de ganar al Barcelona llegando "al límite"

El Sevilla medirá su fuerza desmedida al todopoderoso F.C. Barcelona con la naja de Bryan Gil y la presencia de Carlos Fernández como principal novedad en la lista de convocados. El seis de seis de los de los de Lopetegui es un buen punto de partida para asaltar un escenario en el que no se gana desde la 2002-3, pero no hay que olvidar que también el Barça de Koeman es otro, más fuerte y mejor trabajado que antes: "No hay referencias, es un partido nuevo con un rival que está muy bien, que tiene un nuevo entrenador y energías renovadas. Están mostrando cosas muy buenas. Cada partido es una oportunidad nueva, debemos pensar en hacer un gran partido y ser capaces de llegar al límite, no hay otra manera de competir con el Barcelona. Lo ocurrido anteriormente no nos va a ayudar", explicaba Julen.

LOPETEGUI, EXPULSADO, NO LO VIVIRÁ EN EL BANQUILLO

Por otra parte, el entrenador sevillista deberá vivir el encuentro en la grada, debido a la expulsión sufrida ante el Levante: "Preferiría verlo y vivirlo en el banquillo, porque tienes más conexión con el equipo. Estoy sancionado, tengo que aprender de esas situaciones, al margen de lo que considere yo sobre la expulsión", señaló en la rueda de prensa previa al partido.

Además, se quiso referir al extraordinario estado de forma de Jesús Navas y al hecho de que ha jugado todos los minutos: "Es cierto que ha jugado todo, y está llamado de nuevo con la selección, estamos muy contentos por él. Es un jugador importante y lo seguirá siendo".