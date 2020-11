Lopetegui se cuela entre los mejores técnicos del mundo

Los méritos de Lopetegui en el Sevilla no pasan desapercibidos. La consecución de la Europa League y la clasificación para disputar la Liga de Campeones la temporada pasada ha situado al entrenador del Sevilla entre los mejores técnicos del mundo. La FIFA ha reconocido el valor de su trabajo y ha colado a Lopetegui entre los candidatos a lograr el prestigioso premio 'The Best', en la categoría de entrenador en este año 2020. El vasco competirá con técnicos como Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Marcelo Bielsa y Hans-Dieter Flick. La votación será pública hasta el 9 de diciembre inclusive y, tras conocerse los nombres de los finalistas en cada categoría -mejor jugador, mejor portero y mejor entrenador, tanto masculino como femenino-, la gala The Best FIFA Football Awaards 2020 tendrá lugar el 17 del mismo mes.

UNA RACHA EXITOSA

La victoria en Rusia ante el Krasnodar ha metido de lleno al Sevilla en los octavos de final de la Liga de Campeones. En las próximas jornadas, con la clasificación en el bolsillo, peleará por el liderato del Grupo E con el Chelsea. El club sevillista ha igualado su mejor participación a estas alturas en una fase de grupos de la Liga de Campeones, al haber obtenido diez puntos de los doce posibles, tal y como hizo en la 09/10 con Manolo Jiménez y en la 16/17 con el argentino Jorge Sampaoli. El equipo ha sellado su sexta clasificación para octavos en las siete ediciones en las que ha participado. "Nos hemos sobrepuesto a todo. El año pasado con el Madrid fuimos de los que mejor nos adaptamos a todo esto. Este año, pese a descansar tan poco y jugar tantos partidos, aquí estamos. De nuevo metidos en LaLiga, ya clasificados en Champions y creciendo. Nuestra entidad y nuestros aficionados no pueden estar en las gradas pero sí estarán contentos y orgullosos por seguir en uno de los mejores momentos de la historia", señaló eufórico el presidente Pepe Castro.