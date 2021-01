Leganés-Sevilla (0-1): Ocampos decidió en la prórroga

Tuvo que salir Lucas Ocampos en el tramo final de los 90 minutos para decidir el partido en la prórroga. En la primera mitad, siendo generosos en el comentario, ocurrieron pocas cosas. El Sevilla no tuvo ocasiones de gol, no probó a Riesgo y no parecía ser el equipo de mayor categoría. No pasó nada. El Leganés estuvo muy tranquilo en su propio campo, muy cómodo.

En la segunda mitad, el técnico cambió el sistema para jugar con un 3-5-2, utilizando a Rekic, Diego Carlos y Sergi Gómez atrás, con Idrissi por la izquierda y Aleix por la derecha, más Munir y De Jong en punta. Mejoró levemente el Sevilla, aunque tampoco fue para tirar cohetes, ya que el Leganés tampoco sufría mucho. La mejor la tuvo Vidal de cabeza tras un buen servicio de Jordán. No se adelantaba el conjunto sevillista y Julen Lopetegui tuvo que meter a los pesos pesados, aunque no todos a la vez. Primero entró Acuña, minutos después Ocampos y Suso, para rematar en la prórroga con Koundé y Fernando. Entraron los titulares y pasó el Sevilla. En el tramo final hubo una mano de Diego Carlos tras una dejada con el pecho de Borja Bastón, que no fue penalti porque no hay VAR en la Copa del Rey a estas alturas. Manos muy despegadas del brasileño. En el 117 se salvó de un más que posible penalti.

Encuentro plano con ocho menos habituales y resuelto por los pesos pesados. De los titulares hoy, Oliver fue el que más lo intentó y fue el que dio el pase a Ocampos, que por cierto definió a la perfección. El martes ya espera el Alavés en Liga, que ha sido eliminado de forma sonrojante por el Almería (5-0).

Ficha técnica:

CD Leganés (0): Riesgo, Rosales (Palencia, minuto 64), Bustinza, Sergio González, Omeruo (Avilés, minuto 105), Javi Hernández, Luis Perea (Borja Bastón, minuto 105), Gaku Shibasaki, Sabin Merino (Miguel, minuto 46), Juan Muñoz (Rubén Pardo, minuto 64) y José Arnaiz (Kevin Búa, minuto 82).

Sevilla FC (1): Bono, Aleix Vidal (Koundé, minuto 90), Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik (Acuña, minuto 69), Gudelj, Joan Jordán (Óscar, minuto 69), Óliver Torres (Fernando, minuto 105), Munir (Suso, minuto 83), Idrissi (Ocampos, minuto 83) y De Jong.

Goles: 0-1, minuto 96: Ocampos.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Amarillas para Rosales, Aleix Vidal, Martí, Gudelj, Lopetegui, Rubén Pardo, Gaku Shibasaki y Bustinza.