Catalán confirma las salidas de Guido y Miranda

La típica rumorología de estas fechas apuntaba a que tanto Guido Rodríguez como Juan Miranda se marcharían del Betis. Ayer, en la presentación de Romain Perraud, primer fichaje estival del club verdiblanco, el vicepresidente confirmó que ambos jugadores no habían aceptado las ofertas de renovación y, por ende, el 30 de junio quedarán libres para negociar con otros equipos.

"Llevamos bastante tiempo en negociaciones para darles ofertas de renovación, pero no han sido aceptadas. Ahora mismo no hay negociaciones abiertas y no parece que haya posibilidades de que sigan en el club", afirmaba Catalán, vicepresidente del Betis.





Para situranos, ahora mismo están confirmadas las salidas de ocho jugadores: Bravo, Abner, Juan Cruz, Chadi Riad, Sokratis, Robert, Guido y Miranda. Por otro lado, solo se ha oficializado una llegada, la del francés Romain Perraud, además de los tres cedidos que vuelven al club, como es el caso de Juanmi, que pretende quedarse para convencer a Pellegrini; Borja Iglesias, que ya está visto y comprobado que no cuenta para el entrenador; y Collado.

En la rampa de salida se sitúan jugadores como William José, quien cuenta con varias ofertas interesantes; Fekir, que todo apunta a que se puede marchar al fútbol árabe dejando un buen beneficio económico en las arcas del Betis; y, entre otros, Rui Silva, que está deseoso de volver a su país.

Posibles llegadas en este mercado

Los planes actuales del Betis, tal y como comentaron ayer Fajardo y Catalán, pasan por cubrir las vacantes en la defensa central y completar la posición del lateral izquierdo. Hablando de posibles llegadas, existe en el beticismo una ilusión contagiada por la vuelta de Lo Celso, actualmente disputando la Copa América. Sin embargo, Manu Fajardo ha sentenciado este tema diciendo que ahora mismo "son muy remotas" las opciones de fichar al argentino.

Hablando de nombres propios, ambos dirigentes confirmaron ayer la prioridad de que Marc Roca pase a ser propiedad del Betis, "las posturas están muy cerca", comentaba el director deportivo. Sobre Iker Losada, posble fichaje verdiblanco procedente del Racing de Ferrol, Fajardo afirmó que se encuentra en el radar del club, aunque no hay nada cerrado de momento. Si parece que lo puede haber próximamente con Adrián San Miguel, que se convertirá en el tercer portero a la espera de la llegada de Álvaro Valles.