Castro se desmarca de las opiniones de Caparrós y Del Nido

A José Castro no le han gustado las palabras de Caparrós y Del Nido en relación al derbi. El presidente se ha querido desmarcar: "Llevamos 14 puntos de ventaja sobre el Betis, es verdad, pero los derbis siempre tienen un resultado que no se puede imaginar. Los derbis son así. Todo puede ocurrir, con independencia de los puntos que lleven los equipos. Es la opinión de Del Nido, no la mía, y vamos a optar por la prudencia. Desde hace muchos años pasamos de los localismos. Es importante ganarle al Betis pero lo que de verdad nos importa es la victoria, ya que los puntos son necesarios para nuestro objetivo. Desde el Sevilla, trabajo, sacrificio, prudencia y muchas ganas de ganarle al Betis".

PRUDENCIA CON EL PÚBLICO EN LAS GRADAS

"Esto no depende de nosotros y sí de sanidad. A mí lo que me gustaría que los sevillistas pudieran ir a ver a su equipo, pero creo que ahora mismo es impensable. Estamos hablando de cosas muy serias. Sería muy precipitado"

LLAMAMIENTO A LAS AUTORIDADES

"Nos preocupa que los aficionados se puedan agrupar en los alrededores del estadio, nada de lo que se está haciendo es un capricho. El mensaje es que cada uno vea los partidos en casa. En esta situación no es bueno que la gente se acumule, aunque está fuera de nuestro ámbito".

RESPIRÓ CON LOS TEST A LOS DEL ALMUERZO

"Pudieron entrenar al día siguiente y respiré, la verdad. Son temas interiores y lo veremos en su momento, si es que se hace algo. Lo importante es que cometieron un error. Lo han reconocido, pero no hay sanción de la Liga porque no está ni siquiera en el protocolo. La Liga sabe y conoce que hemos sido totalmente escrupuloso en el protocolo. Hemos cumplido en todo y eso lo sabe la Liga".

OBJETIVO CHAMPIONS Y MERCADO

"Jugar la Champions no es una obligación, es una ilusión. Hay equipos con presupuestos más altos que luchan también por ello. Entrar en Champions siempre te da más opciones económicas, pero es verdad que la pandemia va a afectar a la economía del fútbol. Esta pretemporada, en cuanto a compra y fichajes, va a estar afectada a la baja. Habrá que adaptarse. Hay que esperar a ver cómo evolucionan los derechos televisivos y el mercado en general".

"Lo lógico es que se invierta menos. Las canteras van a ser más importantes. Es bueno que salgan canteranos. Es bueno para la selección nacional y me gusta que haya canteranos con opciones de jugar en el primer equipo. Estoy seguro de que algunas de nuestras promesas entrarán de cara a la plantilla de la próxima temporada".