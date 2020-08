Canales: "Tenemos que meternos la palabra ganar en la cabeza"

Uno de los futbolistas más importantes de la plantilla desde los últimos años, Sergio Canales, ha comparecido en la mañana de este miércoles ante los medios de comunicación para analizar la situación actual del equipo y también a nivel individual. El cántabro ha manifestado que en la plantilla "hay ganas de que empiece ya LaLiga" y recalca la importancia de "generar ese gen ganador que quizás es lo que faltó el año pasado y meternos la palabra ganar en la cabeza, que creo que este año va a ser fundamental”.

Otro de los titulares que ha dejado el mediocentro verdiblanco ha sido sobre su posible capitanía la próxima campaña en el Real Betis Balompié tras varias temporadas demostrando su liderazgo dentro y fuera del verde: “Desde que llegué la confianza que me ha dado tanto el club como los compañeros y la afición... me encanta la responsabilidad que siento y que tengo. Creo que a cualquier jugador siempre le encantaría y yo estoy dispuesto. Llevar el brazalete es algo muy bonito pero cada uno tienen que tener su responsabilidad, dar un paso adelante para que este año sea diferente al anterior”.

Sobre el fracaso de la última temporada, el jugador verdiblanco se pronunció diciendo que "fue una de las temporadas más complicadas pero aún así la ilusión y motivación están renovadas; se ha hecho borrón y cuenta nueva y este año no puede volver a ocurrir lo mismo; el objetivo es llevar al Betis arriba, que es donde merece estar, a la altura de la afición". También fue preguntado por su vuelta y cómo se encontraba tras el parón y las vacaciones a lo que el 'mago' verdiblanco respondió con: "yo particularmente, la sensación física y mental estoy mejor. Me encuentro bien físicamente y mentalmente me ha dado tiempo a resetear y cambiar la sensación que nos dejó la temporada pasada. Creo que ahora mismo todo el mundo, y no sólo en el fútbol, nos tenemos que amoldar a lo que hay".

LA LLEGADA DE PELLEGRINI Y EL OBJETIVO

Desde el Marbella Football Center, Canales también valoró positivamente la llegada del Manuel Pellegrini y el efecto que ha generado: "Es enorme la ilusión que ha generado Manuel Pellegrini, desde el primer día ha transmitido ideas muy claras y la mentalidad del equipo es muy positiva. La ilusión que nos ha generado con su llegada, y la forma de trabajar, nos sentimos muy identificados y creo que puede ser un salto grande. Me ha mostrado mucha confianza desde que ha llegado. Hemos tenido poco tiempo y todavía no hemos tenido una charla individual. Me genera confianza y seguir creciendo".

El gran objetivo del Betis siempre ha sido estar en plazas europeas a final de temporada y obtener ese sitio entre los mejores de Europa. El mediocento bético ha mostrado su ambición y no se esconde al decir que el objetivo debe ser estar arriba: "En esta temporada no hay que tener miedo a marcarse objetivos grandes. Tenemos que ser conscientes del proyecto y eso es intentar entrar en Europa. Voy a hacer todo lo posible para que se consiga. También es muy importante en ese camino ir marcando objetivos pequeños: ahora tenemos que empezar ganando partidos, estar arriba desde el principio y generar ilusión en la afición, que en este club es más que fundamental".