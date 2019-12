La historia se repite. El gol vuelve a escasear entre los delanteros del Sevilla. Este miércoles de agua en Riazor, ni Chicharito, ni Dabbur consiguieron perforar la portería de un equipo de Tercera División. El tanto lo anotó Koundé a la salida de un córner. Fue un partido de fútbol control del equipo de Lopetegui, con posesiones larguísimas, pero sin remate alguno. Arriba tiene el Sevilla un gran problema, porque ni ante grandes equipos, ni ante equipos inferiores en la Europa League y tampoco ante un rival muy inferior como el Bergantiños es capaz de solventar un encuentro. Y cuando dejas el partido en el alambre puede pasar de todo. Y no pasó nada, pero de milagro, porque en el añadido de la segunda parte y tras dos regalos del portero Bono, el Bergantiños tuvo el empate en una gran ocasión. Monchi tendrá que resolver este problemón, porque si el Sevilla tiene problemas ante un rival de Tercera, cuando el calendario se apriete de verdad, la situación será todavía más difícil. Ocampos fue titular y volverá a serlo el sábado en Mallorca; Gudelj sigue a su nivel, con buenos minutos; Koundé, seguridad y gol, es inexplicable como no jugó ante el Villarreal. Sin embargo, otros jugadores como Jordan y Oliver no terminan de convencer y su nivel no llega a unos límites aceptables para un equipo como el Sevilla. Rony Lopes estuvo bullidor y lo intentó con acierto.

Lo más importante para el Sevilla es que estará en el sorteo del próximo viernes, porque el encuentro de hoy agranda las dudas en el conjunto sevillista.

Ficha técnica:

Bergantiños FC (0): Cristopher, Toni, Aaron, Iago López, Marcos Rodríguez, Argulló, Granada (Remeseido, minuto 76), Álex Diéguez (Duque, minuto 55), Diego, Rivera (Yelco, minuto 64) y Cano.

Sevilla FC (1): Bono, Pozo, Sergi Gómez, Koundé, Escudero, Gudelj, Joan Jordán, Óliver Torres (Banega, minuto 63), Ocampos (Rony Lopes, minuto 53), ‘Chicharito’ (Munir, minuto 78) y Dabbur.

Goles: 0-1, minuto 15: Koundé.

Árbitro: González Fuertes, balear. Amarillas para Ocampos, Diego y ‘Chicharito’.