Bartra: "Pellegrini no se casa con nadie"

Ha sido muy duro para Marc Bartra este periodo alejado de los terrenos de juego, pero por fin está disponible y al cien por cien a las órdenes de Manuel Pellegrini. El catalán tiene opciones incluso de ser titular ante el Atlético por la baja de Víctor Ruiz y se encuentra muy comprometido con el equipo y con el objetivo de cara a final de temporada: "Está claro que el objetivo es el domingo, el Atlético. Es lo que nos hemos marcado en este 2021, el partido que venía, o que viene, en este caso. Así se hizo en mis primeros seis meses aquí y se confirmó. Estamos ahí, sabemos lo que es ir a cada partido como una final porque lo compites así, como se necesita. Estamos en un sitio muy bueno en la tabla y nos tiene que dar para competir contra el rival que venga. Es un objetivo que teníamos el año pasado. Quizás no fuimos tan regulares y nos frustramos más cuando las cosas no salieron. Eso ha cambiado. Estamos cómodos cuando no tenemos el balón, eso no pasaba antes tampoco. Los delanteros son los primeros que se juntan y presionan. Eso hace que estemos más cerca de ganar los partidos. Se tienen menos errores, aunque en fútbol pueden pasar. Es el carácter de Pellegrini que se ha ganado al equipo por su experiencia", señalaba.

En este sentido, Bartra analizaba dónde reside para él el principal motivo del éxito de su entrenador esta temporada: "Es un técnico que tiene las ideas claras, impone mucho a la hora de mandar. Sabe tocar la tecla de cada jugador en el momento en el que la tiene que tocar. Se basa en el rendimiento, no mira atrás, sólo el entrenamiento y el partido que se ha jugado. No se casa con nadie y eso hace que todos estemos metidos y tengamos un rendimiento óptimo para sumar y aportar", sentenciaba.

Aquí puedes escuchar lo más interesante de la entrevista de Bartra.

BORJA SIGUE SIN ENTRENAR

Es en la delantera donde reside la principal preocupación de Manuel Pellegrini de cara al choque ante el Atlético de Madrid. A falta de tres días para el choque, este jueves tampoco ha podido entrenar Borja Iglesias al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. El gallego sigue afectado por el tremendo golpe que se produjo en la cadera en el encuentro ante el Elche y es duda seria. Por otro lado, Guardado tampoco ha superado aún sus molestias musculares y se va a perder casi con toda seguridad el partido del domingo.