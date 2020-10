Athletic-Sevilla (2-1): Crisis en Liga

Tercera derrota consecutiva del Sevilla en Liga. Y ésta ha sido de la forma más dolorosa posible, con remontada incluida del Athletic. El Sevilla arrancó con brío, adelantándose en el marcador con un gol de En-Nesyri tras una buena jugada en conjunto por la izquierda. La sensación era de que el equipo sevillista manejaba el partido, que era dominador absoluto. Y realmente no sufrió porque el rival llegaba herido, con mucha presión, con Garitano en la picota y no tenía ideas con balón. ¿Quién podía levantar al muerto? Sí. El Sevilla. Pese a que la segunda mitad empezó con llegadas por parte del equipo de Lopetegui, con una ocasión clara por parte del autor del gol, el partido cambió por completo con los cambios horribles del entrenador. Fueron sustituciones con mensaje defensivo del técnico, que no sirvieron para nada, ya que el preparador vasco se limitó a meter mediocentros sin sentido y a privarle de velocidad al equipo. Metió al Mudo Vázquez en la izquierda. El argentino estuvo muy mal y este partido puede dejarle más que tocado; introdujo a Óliver, que ni la olió; y salió Gudelj, que tampoco se enteró de nada. El equipo era uno muy distinto antes de los cambios y otro (mucho peor) tras las sustituciones. Por ello hay que mirar al banquillo y señalar a Julen Lopetegui. Regaló el balón a un equipo que estaba en la lona, se vino arriba el Athletic y acabó remontando. Hizo una penosa segunda mitad.



Y esto en el Sevilla es una crisis con todas las letras. No cabe otra palabra después de cosechar su tercera derrota seguida. Porque lo de Granada puede pasar, lo de Eibar te deja descolocado, pero lo de hoy es "duro", tal y como ha reconocido Lopetegui. La Liga es la competición de la regularidad y por ahora el Sevilla no lo es, sólo tiene siete puntos y dejando, sobre todo en San Mamés, sensaciones negativas. La Champions League da prestigio, pero si en Liga no consigue el objetivo, no habrá premio el próximo año. Partido para reflexionar. Igual que se elogia a un gran entrenador como Lopetegui, que ha hecho milagros, lo de hoy ha sido un desastre absoluto.

��️ Lopetegui, tras la derrota: "Han sido sesenta minutos buenos, pero insuficientes. No vale con hacer muchas cosas bien. Es una derrota dura". #WeareSevilla#AthleticSevillaFC — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 31, 2020



Ficha técnica:

Ath. Bilbao (2): Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García (Muniain, minuto 66), Zarraga (Unai López, minuto 53), Berenguer (Mikel Vesga, minuto 66), Morcillo (Sancet, minuto 85), Raúl García (Villalibre, minuto 53); Iñaki Williams.

Sevilla FC (1): Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Marcos Acuña; Fernando (Munir, minuto 86), Rakitic (Óliver Torres, minuto 67), Joan Jordán (Gudelj, minuto 67); Ocampos, En-Nesyri (‘Mudo’ Vázquez, minuto 63), De Jong (Carlos Fernández, minuto 87).

Goles: 0-1, minuto 8: En-Nesyri. 1-1, minuto 76: Muniain. 2-1, minuto 86: Suncet.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño), madrileño. Amarillas para Fernando, Raúl García, Iñigo Martínez, Iñaki Williams, Koundé, Marcos Acuña, Unai López, Diego Carlos, Carlos Fernández y Jesús Navas.