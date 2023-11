Derbi Femenino: Goleada del Sevilla a un Betis noqueado y sin opciones

Festival de fútbol y festival de goles del Sevilla Femenino en el Derbi de la décima jornada de Liga F con un Betis Féminas que no supo o no pudo contener a las de Nervión y que no generó peligro en ningún momento.

Las jugadoras que entrena Cristian Toro, no dieron opciones al Betis y se hicieron con el partido que dominaron completamente, arropadas por los 1.600 sevillistas congregados en el campo principal de la ciudad deportiva.













El primer gol llegó pronto, en el minuto 8 y con el partido de cara las sevillistas siguieron comiendo el terreno al rival que apenas opuso resistencia. Las béticas no generaban peligro con un juego sin acierto del que se aprovechó el equipo local que jugaba a placer. Antes del descanso y tras el gol tempranero de Klára Cahynová , Amanda Sampedropuso el segundo en el marcador.

















En la segunda mitad el Sevilla Femenino siguió arrollando al rival, con numerosas oportunidades y volvió a obtener premio. En el 52 de partidoMartín-Prieto anotó el tercero y en el minuto 80, Inma Gabarro logró anotar también colocando el cuarto en el marcador. Seguía la fiesta y sin tiempo a la reacción, Martín-Prieto apuntó el quinto de la noche. En el tiempo de descuento Inma Gabarro cerraba un marcador para la historia un 6-0 en el Gran Derbi Femenino y contra el eterno rival.













El Real Betis Féminas no pudo hacer nada contra este Sevilla inspirado, en un encuentro en el que a pesar de encajar 6 goles, la guardameta Paula Vizoso tuvo una actuación destacada evitando que la goleada fuese aún mayor.

El Betis Féminas no se sintió cómodo en ningún momento y aunque María Pry intentó reaccionar haciendo cambios, no sirvieron de nada. Las béticas se marcharon con un doloroso resultado que pone fin a su buena racha de victorias en las últimas jornadas de liga.

La entrenadora verdiblanca compareció ante los medios de comunicación dolida, asumiendo sus responsabilidades y reconociendo que el Sevilla Femenino había sido muy superior. María Pry pidió disculpas a la afición y dijo que era el momento de analizar a fondo lo ocurrido en el derbi.

El equipo tiene dos semanas de parón por delante para recomponerse y curar las heridas antes de la vuelta a la competición liguera.