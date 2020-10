Si vuelves a entrenar en casa o por libre así puedes hacerlo

Si te toca estar confinado en estos días, has decidido dejar el gimnasio o no has podido acceder a una clase porque el aforo reducido de tu centro deportivo te ha dejado sin plaza, debes saber que tienes la opción de volver a entrenar en casa como ya muchos hicimos en el anterior confinamiento.

Lo más importante es no buscar excusas para dejar de hacer deporte. Recuerda que un poco de actividad física es fundamental para la mejora de tu estado mental.

Por eso lo primero es establecer cuánto tiempo vas a dedicar a hacer deporte.Si lo que te falta es eso, disponibilidad, siempre puedes reservar un hueco de 20 minutos a tu entrenamiento.

CÓMO ORGANIZARTE

Si lo haces en casa o en un parque cercano no tienes ni que desplazarte y eso supone ahorrar unos valiosos minutos para estar más dispuesto a mantenerte en forma y no buscarte excusas para no hacer deporte.

Siempre tu rutina de entrenamiento debe incluir varios bloques:

Calentar por un período de 5 minutos preparando el cuerpo para afrontar en las mejores condiciones la rutina de entrenamiento que hayas elegido y que vas a desarrollar durante 20 minutos.

Acabado ese tiempo será el momento de volver a la calma y dedicar otros 5 minutos a realizar estiramientos.

EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO

Si en tu rutina vas a incluir ejercicios que en un gimnasio harías con material o pesas, puedes buscar en casa algo con lo que sustituirlo, como botellas de agua, cajas de leche , latas de conserva o bien entrenar con el propio peso de tu cuerpo, relizando sentadillas, flexiones, dominadas o fondos y aprendiendo a dominar la técnica y los movimientos.

Y combina varias posibilidades de rutina para no aburrirte.

Por ejemplo, lunes y miércoles puedes salir a correr , martes y jueves puedes elegir ejercicios en casa del tipo flexiones, sentadillas o abdominales.

También es importante que tengas claro cuál es tu objetivo al entrenar tanto en casa como en el parque o gimnasio.

Si es ponerte en forma, sentirte mejor, apuntarte a una carrera, mejorar tus marcas, correr más rápido o hacerlo más tiempo, etc.

A partir de ahí crea tus pautas y rutinas.

Si empiezas de cero hazlo de manera progresiva para no darte un atracón y tirar la toalla al segundo día.

Trata de preparar tu entrenamiento por adelantado para no tener que improvisar.

Aquí puedes ver algunos ejemplos para poner los entrenamientos en marcha

Y si lo tuyo es el running, puedes incluso entrenar con los mejores, compruébalo aquí.