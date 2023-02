THE MÜN cuelga el cartel de 'SOLD OUT' en Fun Club en su primera cita

El lugar fue la Sala Fun Club, en el corazón de la Alameda, la pasada semana y supuso el pistoletazo de salida de su 'Tour Sobrenatural', una gira que los llevará por varias capitales de la geografía española a lo largo de este 2023.

Y volvio el Rock!

La noche del pasado 27 de Enero en la capital andaluza se presentaba fría, como es habitual en estas fechas. Sin embargo, las calles de la sevillana Alameda de Hércules desprendían cierto calorcillo entre sus viandantes. Por el runrún de la gente que se concentraba a las puertas de la Sala Fun Club se adivinaba velada de música y decibelios. Las nueve de la noche y el interior la sala se iba llenando a medida que los mallorquines Urtain hacían sonar sus primeros acordes. Con un pop refinado fueron conquistando al público mientras el local se iba llenando a pasos acelerados. Una hora -pelín larga, acaso- de concierto y ahora si, con la sala llena al completo y el cartel de 'todo vendido' en puerta, subieron al escenario los esperados THE MÜN que, algo nerviosos al principio pero impecables en la ejecución, hicieron las delicias de quienes allí se encontraban. Con energía electrizante y soltando temazos, uno tras otro en forma de singles, hicieron vibrar y disfrutar al público a golpe de riffs. En el ecuador de su actuación invitaron a subir al escenario a su amigo y productor Alvaro Suite (Bunbury) con quien interpretaron uno de los temas de su EP -Sobrenatural- que también da nombre a su gira. Incluso hubo espacio para un para un guiño en forma de versión del 'Heroes' de Bowie. La banda telonera se había pasado de la hora establecida y THE MÜN no tuvo tiempo para más, cosa que se habría agradecido. Con la sala entregada se despedían los sevillanos del escenario y de forma palmaria quedaba latente que el rock había vuelto. Asi fue.

Y fue en Sevilla. Como no podía ser de otra forma.