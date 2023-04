La sobria elegancia de la mantilla

Esgte Jueves Santo y mañana Viernes se repetirá en Sevilla una hermosa tradición que llena las calles y templos de la ciudad de mujeres vestidas de mantilla, una prenda que sienta muy bien y que da nombre a una vestimenta completa negra de "luto y recogimiento" que se pasa de madres a hijas . Es una tradición arraigada que gana adeptos entre las nuevas generaciones de sevillanas, aunque como es normal muchas veces no manejan bien las claves para vestir la mantilla de forma correcta y como mandan los canones no escritos.

Asique vamos a orientar un poco a quien le interese o lo necesite con la impagable ayuda de la firma, Juan Foronda, que lleva fabricando y comercializando esta prenda y sus complementos desde 1923, es decir que este año cumple un siglo.

1.En primer lugar, lo ideal es peinarse con un recogido tipo moño bajo.

2.En lo alto del moño colocamos dos peinecillos encajando uno con otro.

3.Colocamos la peina entre los peinecillos y el pelo introduciendo las púas de la peina dentro del pelo.

4.Colocamos un tercer peinecillo delante de la peina que nos servirá de fijación de la peina, quedando la peina entre los peinecillos. De esta manera, la peina queda fija y no cimbrea ni se mueve, dándonos mucha comodidad.

5.Encuadramos las puntas de la mantilla buscando el centro de la misma que colocamos a la altura de la frente en diagonal con la nariz. El largo de la mantilla siempre debe llegar a la corva sin sobrepasarla, lo ideal es que quede a la misma altura del vestido.

6.Sujetamos la punta de la mantilla en el pelo con alfileres de cabecilla negra.

7.A continuación, colocamos el broche en la parte trasera de la mantilla, para ellos se cogen tres pequeños pliegues de la mantilla de cada uno de los lados (seis en total). Los unimos en el centro a la altura de los peinecillos y colocamos el broche cogiendo un poco de pelo que queda en medio de los peinecillos.

8.En la parte delantera, si se desea, se puede fruncir la mantilla con alfileres de cabecilla negra.

9.También si queremos que no tenga mucho vuelo la mantilla, la podemos afianzar con alfileres en ambos hombros. Siempre girando la cabeza al lado contrario donde se vaya a afianzar para que tenga juego y movilidad, logrando además que la mantilla no se mueva con el viento y luzca más.

El tejido de las mantillas puede ser blonda o Chantilly: El encaje de Blonda se caracteriza ser un tipo de encaje con un cuerpo, pesado, realizado con hilos gruesos y cubriendo casi la totalidad del tul de su fondo, ornamentado con motivos grandes de tipo floral, especialmente por los bordes con amplias ondas, llamadas puntas de castañuela. Dados sus magníficos contrastes y el peso del mismo, resulta una gran elegancia, adaptándose tanto a la mantilla blanca como a la negra.

El encaje de Chantilly constituye el polo opuesto, es ligero, vaporoso y sutil con una gran variedad de matices en los bordados, se llama así porque el origen de su fabricación fue en esta pequeña ciudad francesa. Sus diseños son de carácter vegetal, y presentan abundancia de hojas, flores, escudetes y guirnaldas, medallones y pájaros. El Chantilly es un encaje más etéreo que la Blonda, y se considera más elegante para la mantilla negra.

Es imprescindible la peina sobre la que se coloca la mantilla, suelen estar realizadas de materiales que imitan al carey. Y también los peinecillos, horquillas y broche, que se encargan de la sujeción de la mantilla y de mantenerla derecha.

El vestido que se utiliza para vestir de mantilla debe ser negro y es recomendable que no sea excesivamente corto, por debajo de la rodilla y de manga francesa o larga. Debe llevarse con medias negras de cristal y tacones negros (un salón elegante, sin mucha plataforma, que no tenga una altura que no puedas soportar). Aquí es donde habitualmente se cometen errores por las jóvenes o menos conocedoras de la tradición.

Los complementos utilizados suelen ser de plata vieja. En su conjunto están formados por los pendientes, gargantilla y rosario. Y el bolso debe ser pequeño, discreto y de coloor negro como los guantes que asimismo se rec omiendan.