El presupuesto de Muñoz cosecha los primeros rechazos

La Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha iniciado este jueves una ronda de contactos con todos las grupos políticos para negociar los presupuestos municipales de 2023, con la intención de lograr un "acuerdo mínimo entre la mayoría de fuerzas políticas dispuestas al diálogo", si bien el regidor hispalense, el socialista Antonio Muñoz, no ha escondido la "dificultad" de la empresa.

Así lo ha expresado el alcalde, quien ha señalado al respecto que tiene "los pies en el suelo" y que sabe que "es difícil porque estamos en año electoral, pero mi responsabilidad es que Sevilla tenga presupuesto. Los ciudadanos no perdonarían que no lo intentáramos", ha afirmado en declaraciones a los medios mientras en la casa consistorial se mantenian las primeras reuniones, añadiendo que habrá mas contactos y que "será sensible" con las popuestas que les lleguen desde el resto de formaciones políticas.

Sin embargo, y como cabía esperar estas reuniones no han convencido en absoluto a los grupos de la oposición . El portavoz del Grupo Popular , Juande la Rosa, ha señalado que "el planteamiento presupuestario esbozado por el gobierno municipal es irreal porque no se tiene en cuenta la situación actual de la ciudad ni el otoño duro e incierto que se prevé por la inflación económica" . Añade que las líneas presupuestarias presentadas "no se ajustan a la realidad" ya que "no contempla ni rebajas fiscales ni bajada de impuestos y tampoco considera los incrementos necesarios para que la Sevilla funcione".

En esta misma línea se ha pronunciado también el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, que ha calificado de "decepcionante" la reunión mantenida con la delegada de Hacienda, Sonia Gaya. Ha advertido de que "es preocupante" que el equipo de gobierno del PSOE "continúe tan alejado de la realidad de la ciudad y de los numerosos problemas que afectan a los sevillanos", ya que "según ha explicado la delegada, las cuentas no contemplarían medidas para compensar la inflación desbocada". Afirma Pimentel que lo que les han presentado es un presupuesto “continuista” que no contempla “una bajada generalizada de los impuestos y congelación de tasas" para que "los sevillanos perciban un balón de oxígeno que les permita afrontar el duro ejercicio que se avecina".

Y por su parte, la 'portavoz de VOX, Cristina Peláez, ya habia adelantado este miercoles su "rechazo" al proyecto de presupuesto si “ mantiene el nivel de despilfarro y de gasto ideológico del actual mandato".

También te puede interesar:

El Ayuntamiento lanza casi 30.000 bonos de 20 euros para gastar en el pequeño comercio