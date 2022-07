Los padres de Marta del Castillo venden el piso donde ocurrió el crimen

Los padres de Marta del Castillo han recurrido a todo lo posible e imposible para conseguir conocer el paradero del cuerpo de su hija y el piso donde murió ha sido al final otro intento fallido.

Se trata del infausto bajo C del número 78 de la calle León XIII, que fue el escenario del crimen de Marta. Esta vivienda acabó siendo propiedad de un banco porque Miguel Carcañono pagaba la hipoteca. A continuación fue embargada y acabó en una inmobiliaria que no conseguía venderla porque era un lugar muy conocido y no había clientes para un piso que había sido escenario de un asesinato como el de Marta.

Antonio del Castillo vió en este piso una oportunidad de poder llegar a Carcaño y por carta le ofreció el piso, si a cambio le contaba a la policia el verdadero lugar donde habia arrojado a su hija.

Pero el asesino confeso de la joven no se dignó responder, y el padre de Marta entendió que rechazaba el ofrecimiento , por lo que ahora ha anunciado en las redes socialesque lo ha vendido y agradece a quienes le han ayudado a desprenderse de el.

*Quisiera con estas líneas agradecer la atención, colaboración y profesionalidad prestada por TECNOCASA Estudio Pio XII-Cruz Roja y Estudio Arroyo-San Carlos en la gestión e intermediación de la venta del inmueble de León XIII. Un fuerte abrazo a Miguel, Enrique y Carlos.* — Antonio del Castillo (@kastillo62) July 11, 2022

También te puede in teresar:

Resurge el debate sobre el cobro de una tasa a los turistas









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado