Los hosteleros piden un esfuerzo para bajar contagios y evitar el cierre de los servicios no esenciales

La tercera ola sigue su ritmo creciente y descontrolado sobre el que llama la atención la asociación de Hosteleros de Sevilla cuya preocupación es creciente por una de las medidas que conlleva el aumento de casos en las localidades, el cierre de toda actividad no esencial, entre ellas los bares.

Así desde la asociación señalan que el vertiginoso aumento de los contagios por coronavirus en Andalucía y en Sevilla en las

últimas semanas ha provocado el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 00:00 horas del día 3 de febrero de 2021 en aquellos municipios que han superado los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.

�� Evolución de los casos confirmados de #COVIDー19 y personas recuperadas en las últimas 24 horas en #Andalucía. ✅ pic.twitter.com/BOxlVqnCV1 — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) February 2, 2021

En ese sentido, y ante los datos que arroja la Junta de Andalucía para Sevilla capital, los hosteleros han realizado un llamamiento a

la responsabilidad dado que está en juego la salud de todos, y el cierre de nuevos negocios de hostelería.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio

Luque, recoge así las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en las que advierte y recomienda a la población que no salga de casa: “todo parece

indicar que en Sevilla podemos rozar los 900 contagios por cada 100.000 habitantes el fin de semana; por ello pedimos una vez más responsabilidad a todo el mundo para que no se produzcan reuniones de más de 4 personas, y que no se celebren fiestas en casas; de lo contrario la curva no se doblará jamás. Esta tercera ola es la más grave desde que

comenzó la pandemia, y no ser conscientes de ello puede suponer la desgracia para

muchísimos sevillanos, y para nosotros una auténtica ruina si nos cierran de nuevo”.

�� Las nuevas medidas para la hostelería contemplan el cierre de todo el sector a las ��18:00; y un máximo de 4️⃣ comensales por mesa. Entrega de pedidos �� a domicilio hasta las 23:30; hasta nueva orden.



➡️ Más información en https://t.co/6R1AP6mCiApic.twitter.com/7J8JIshcmr — Hosteleros de Sevilla (@HosteleriaSev) January 18, 2021

La patronal empresarial ha realizado este llamamiento a la población a horas de que se decrete el cierre en la hostelería durante catorce días a partir de las 00:00 del 3 de febrero de 2021, en los municipios de Alcolea del Río, la Algaba, Algamitas, Almadén de la Plata, Arahal, Burguillos, las Cabezas de San Juan, Cantillana, el Cuervo, Dos Hermanas, Estepa, Gilena, los Molares, San Nicolás del Puerto, el Saucejo, los Palacios y Villafranca, el Palmar de Troya, Pedrera, Pruna, la Puebla de los Infantes, la Rinconada, el Ronquillo, Villamanrique de la Condesa, Villanueva de San Juan, Villaverde del Río y Viso del Alcor.