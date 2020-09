Las técnicas más infalibles para dejar de fumar

El tabaquismo es una de las principales causas de muerte evitable. En tan solo 12 horas sin fumar el cuerpo comienza a experimentar cambios positivos. Los primeros cambios que se experimentan son eliminar el dióxido de carbono que provocan los cigarrillos en el cuerpo y aumentar los niveles de oxígeno. La fuerza de voluntad es un factor clave para dejar de fumar aunque muchas personas lo vean prácticamente imposible por la gran cantidad de tiempo que se tarda en conseguir el propósito, un propósito que a muchas personas les trae de cabeza. Por eso, a continuación te cuento las mejores técnicas para dejar de fumar:

En primer lugar, la técnica de toda la vida, cortar por lo sano y tener mucha fuerza de voluntad. No obstante, muchas personas son incapaces de dejar de fumar tan bruscamente y por ello existen otro tipo de técnicas de ayuda al fumador.

- Ponerlo por escrito es una de las técnicas que mejor funcionan. Las personas que desean un cambio suelen tener más éxito cuando ponen sus metas por escrito. Escribe todas las razones por las que quieres dejar de fumar, como el dinero que ahorrarás o la resistencia que adquirirás para practicar deportes. Conserva esa lista en un lugar a la vista para poder recordar tu propósito.

- Reemplaza los cigarrillos por otra cosa. Puede ser difícil acostumbrarse a no sujetar algo o a no tener un cigarrillo en la boca. Si tienes este problema intenta comer caramelos, tener palillos en la boca o incluso sustituir el tabaco por alguna comida saludable, por ejemplo yogures o barritas integrales. Si todo esto no funciona también existen los sustitutivos de nicotina.

Si estas técnicas no te dan resultado, existen clínicas y asociaciones que pueden ayudarte a dejar de fumar o incluso otro tipo de técnicas de pago como la hipnosis o el láser . Te hablamos de ellas a continuación.

- El objetivo de la hipnosis en el tratamiento del tabaquismo es eliminar ideas y actitudes subconscientes que representan un obstáculo para dejar de fumar. El consumo de tabaco es eliminado a través de sugestiones hipnóticas que acentúan los aspectos negativos de consumir tabaco.

- Con la técnica del láser se estimulan los puntos de acupuntura con láser (sin agujas) para interrumpir la adicción física de la nicotina, contrarrestando los desagradables efectos del síndrome de abstinencia como son: deseo compulsivo de fumar, irritabilidad, ansiedad