DGT: cómo actuar cuando te caduca la ITV del coche y cuándo te pueden multar

La ITV se creó para que por nuestras carreteras sólo circulen vehículos en buenas condiciones. Es una forma de evitar accidentes e incluso sirve para proteger el medio ambiente.

La Inspección Técnica de Vehículos se debe realizar de manera periódica aunque depende de la antigüedad de tu coche y del tipo de vehículo.









Según se recoge en la Ley de Tráfico conducir un vehículo que no tenga todas las condiciones operativas y legales para circular supone que se estará cometiendo una infracción grave.

La ley establece que no se permite la libre circulación a un vehículo que no tenga o haya pasado la inspección. Es decir que sí, te pueden sancionar y sí, ese incumplimiento de la norma puede llevar aparejada una infracción grave.

Y qué debes tener en cuenta para evitar que se te pase la ITV y para tener tu coche en regla. Pues lo primero que hay que saber es que la fecha de caducidad de la ITV no es precisamente la de la etiqueta, sino que está ubicada en la ficha técnica del vehículo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otro dato importante. La ITV estará vencida al día siguiente que indique esta ficha. Eso significa que si el documento señala que su vigencia es hasta el 5 de mayo por ejemplo, a partir del 6 ya estará vencida.





Y si es tu caso y tienes la ITV caducada lo primero que debes de hacer es intentar transitar lo menos posible. Después pide una cita

previa para ponerte al día con este trámite cuanto antes.

Recuerda que aún teniendo cita solicitada para pasar la ITV , te pueden sancionar por tenerla caducada y circular con tu coche.

Incluso puede darse el caso de que te retiren el permiso de circulación y tendrás 10 días para realizar la inspección. Si pasado este tiempo tampoco has pasado la ITV, te pueden precintar el vehículo.

Al tener la ITV caducada te expones a una inspección de parte de los agentes de la autoridad, los que procederán a multarte con una cuantía que puede ascender inicialmente a los 200€.

Y atención porque si tienes el coche parado en la puerta de casa porque no lo usas con frecuencia pero no lo has dado de baja, también te expones a una multa. Se debe tener la ITV al día de manera que cuando se decida circular lo hagas correctamente con la ITV al día.