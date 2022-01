CAR KEY SYSTEM líder en solucionar cualquier problema en la cerrajería de tu vehículo

Sevilla 19 de enero 2022. CAR KEY SYSTEM es una de las cerrajerías para automóviles más destacadas del país. Esta empresa con sede en Madrid, Barcelona y Sevilla nace para satisfacer la demanda que existe en el mercado, y de mejorar los servicios y precios ofrecidos por los concesionarios, somos pioneros como negocio profesionalizado en llaves de coche y cerraduras.

Nuestros clientes son tanto particulares como profesionales (taller, compra-venta, concesionario y recambistas) que tienen la necesidad de realizar:

• Duplicado de llaves: para estar tranquilos de tener una copia de repuesto de su coche/moto o para poder entregar su vehículo con dos llaves cuando lo venda o para sustituir su llave deteriorada, realizamos copias de llaves con mando y llaves sencillas sin mando.

• Pérdida total de llaves: generamos llaves nuevas en caso de perderlas todas y también deshabilitamos el arranque y apertura telemática de las llaves perdidas o robadas.

• Reparación de mandos: reparamos el mando de la llave de su vehículo si no le abre y/o cierra o no le arranca. También tenemos la opción de cambiarle la carcasa y la pila.

• Reparación de cerraduras: si la llave de su vehículo no le entra en el bombín de la puerta o en el de arranque o no le gira la llave o le gira sin realizar la apertura o cierre; nosotros podemos repararlo o sustituirlo por uno nuevo. También adaptamos los bombillos para no tener una llave para arrancar y otra para las puertas.

Nuestros valores son:

• El trabajo en equipo: Ser un buen lugar donde trabajar, que las personas se sientan inspiradas para dar cada día lo mejor de sí mismas. La satisfacción del cliente es una consecuencia directa de la satisfacción de los empleados de nuestra empresa.

• La importancia de nuestros clientes: El cliente es una de las prioridades de nuestro trabajo y la calidad de nuestro servicio es nuestro mecanismo para conseguir la satisfacción absoluta del mismo, centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, aportando soluciones competitivas y de calidad.

• La búsqueda de la excelencia: Nuestro equipo está formado por profesionales altamente cualificados capaces de desarrollar soluciones que permitan a nuestros clientes alcanzar sus expectativas. Sometemos nuestros métodos de trabajo a procesos de control y mejora continua para optimizar recursos y mejorar resultados.

Nuestros objetivos más importantes son:

• Ofrecer servicios efectivos y de calidad para clientes particulares como profesionales.

• Apostar por las tecnologías de última generación, para poder satisfacer la máxima demanda posible en lo que a marcas de vehículos se refiere.

• Crear un modelo de negocio LÍDER, rentable y con fines honestos, base de la constitución de una gran red de gran éxito y notoriedad en el sector de la cerrajería de automoción.

CAR KEY SYSTEM es una empresa dinámica y en constante evolución que persigue no sólo adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes y del conjunto de la sociedad, sino adelantarse a éstas, convirtiéndose en referente a nivel nacional e internacional.

Para más información:

Centro CARKEY Sevilla: 955 25 44 39 www.carkeysystem.com