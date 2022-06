Abengoa camina ya hacia la extinción

Ha sido la cronica de una muerte lenta y anunciada y también una negativa en diferido. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales , la SEPI, ha comunicado hoy formal y oficialmente que no rescata a Abengoa. El Gobierno central ha retrasado 24 horas el anuncio para que no coincidiera la aprobación del rescate a 6 empresas con la negativa para Abengoa y sus 11.000 trabajadores.

El hecho es que la SEPI, como gestora del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, ha comunicado este martes la denegación al grupo Abengoa de la ayuda pública de 249 millones de euros pedidos porque las filiales solicitantes no cumplen los requisitos para ser consideradas elegibles.

Se esfuma así la última esperanza de los empleados que están en proceso de tomar decisiones y adoptar medidas de protesta como la acampada que han iniciado a las puertas de la Delegación del Gobierno en Sevilla.

Por su parte el presidente de Abengoa, Clemente Fernández,ha declarado a la Agendia EFE que no esperaba el rescate del gobierno y que trabajan en una nueva estructura para salvaguardar las unidades de negocio, que pasarían por llevar a concursos y preconcursos de acreedores a partes de la compañía.

La SEPI comunicó a la empresa que tras los informes emitidos por las consultoras Gran Thornton y PKF Attest, la primera encargada de la parte económica y la segunda de la jurídica no cabe la concesión del rescate porque no está demostrada la viabilidad a medio y largo plazo y que no se garantiza la devolución de los 249 millones de euros. .

Entre otras razones en contra se citan litigios por valor de 943 millones de euros, sin incluir costas o interés, que podrían suponer incrementarlos en un 30%. Además de que existen 162 millones reclamados extrajudicialmente y que el 80% de la facturación de 2023 correspondería con “contratación futura”, lo que implica un “riesgo elevado”.

Según fuentes de la propia compañía se trabaja ya en algo que podríamos llamar “plan B” que pasaria por concursar el grupo, negociar un convenio del 80% de quitas de deuda, y negociación también la deuda administrativa lo que indefectiblemente conllevaria despidos.

Este miercoles esta convocada una reunión del Consejo de Administración de Abenewco para la adopción de medfidas y sobre la mesa hay varias posibiildades, una de las cuales sería la de acogerse a un pre-concurso de acreedores, lo cual les daría un margen de 4 meses para buscar soluciones alternativas .

De momento a los trabajadores se les ha asegurado que cobrarán las nóminas del mes de junio, cuyo importe ya está transferido .

También te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Muñoz dice ser “consciente” de que Sevilla está sucia